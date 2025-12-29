Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Норвегія посилює допомогу агросектору України

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Норвегія посилює допомогу агросектору України
Норвегія профінансує аграрні проєкти в Україні через ООН
фото з відкритих джерел

Фінансування піде на безпеку сільгоспугідь, насіння, теплиці та допомогу домогосподарствам

Норвегія спрямує 40 мільйонів крон (біля 168 млн грн) на підтримку сільського господарства в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт уряду Норвегії, ці кошти будуть витрачені через Продовольчу та сільськогосподарську організацію ООН.

«Росія має багато способів, якими вона намагається поставити український народ на коліна. Один із них – знищити здатність країни виробляти продукти харчування для власного населення та продукти харчування на експорт. Норвегія підтримує зусилля ООН, спрямовані на те, щоб українські фермери могли продовжувати працювати», – урядовий сайт цитує заяву норвезького міністра співробітництва в галузі розвитку Осмунда Аукруста.

Як повідомляється, ці кошти будуть спрямовані на  картування та забезпечення безпеки оброблюваних земель, пряму підтримку виробництва продуктів харчування (українські сільські господарства отримують високоякісне насіння, теплиці з резервуарами для зберігання води та зрошення), а також на захист та відновлення худоби.

Зокрема, домогосподарства будуть забезпечені щойно вилупленими курчатами, грошовою допомогою та ваучерами на корм та ветеринарні послуги.

Як зазначається, від початку  повномасштабного вторгнення РФ, Норвегія надала підтримку сільськогосподарським проєктам ООН на суму 150 мільйонів норвезьких крон (біля 630 млн грн).

З них 42,7 мільйона норвезьких крон (180 млн грн) було спрямовано на обстеження земель, забруднених мінами.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів Італії схвалив декрет про продовження надання допомоги Україні незважаючи на опозицію партії «Ліги».

Фонд розвитку енергетики Грузії направив до України дев'ять генераторів різного типу та потужності. Купівля генераторів на суму 1,5 млн ларі (понад 500 тисяч доларів) була схвалена урядом 31 жовтня.

Читайте також:

Теги: Норвегія фінансування фермерство Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Деталей розмови з Путіним Трамп не повідомив
Трамп перед зустріччю із Зеленським поговорив із Путіним
Вчора, 19:16
Загалом Швеція передала понад 200 млн євро у фонд підтримки української енергетичної системи
Швеція передала десятки мільйонів євро на відновлення енергосистеми України
26 грудня, 17:39
Зеленський вважає, що Трамп має силу переконати Путіна завершити війну
Зеленський назвав три найскладніших питання у переговорах про мир
20 грудня, 18:58
Дмитро Хилюк – український журналіст, якого російські окупанти викрали з його дому в селі Козаровичі на Київщині у березні 2022 року; він провів понад три роки у російському полоні
«Шматок мила здавався морозивом». Журналіст Дмитро Хилюк розповів про жахи російського полону
19 грудня, 09:58
На думку Йоганна Вадефуля, значний вплив на результати переговорів мають європейські партнери
Перемовини щодо України ще ніколи не були такими серйозними – МЗС Німеччини
15 грудня, 15:02
На той час президент США Білл Клінтон (зліва направо), президент Росії Борис Єльцин і президент України Леонід Кравчук потискають один одному руки в Москві, 14 січня 1994 року
Імітація гарантій безпеки. Як нам знову не вляпатися в Будапештський меморандум
15 грудня, 09:46
«Розпочали зустріч», – повідомив президент
Розпочалася зустріч Зеленського, Мерца і спецпосланців США: перші кадри
14 грудня, 17:43
США оновили стратегію нацбезпеки. Чого чекати Україні?
США оновили стратегію нацбезпеки. Що це означає для України?
6 грудня, 10:01
Рубіо зазначив, що після роботи у Женеві та зустрічі у Флориді ще є над чим працювати
Перемовини щодо миру в США завершено: що кажуть Рубіо та Умєров
30 листопада, 22:12

Економіка

Норвегія посилює допомогу агросектору України
Норвегія посилює допомогу агросектору України
«Метінвест» Ахметова інвестує у виробництво DR-окатків для зеленої металургії
«Метінвест» Ахметова інвестує у виробництво DR-окатків для зеленої металургії
Тарифи на розподіл газу для промисловості необгрунтовано завищені – «Запоріжсталь»
Тарифи на розподіл газу для промисловості необгрунтовано завищені – «Запоріжсталь»
Уряд відшукав додаткових 3,11 млрд грн на оборонку: звідки гроші
Уряд відшукав додаткових 3,11 млрд грн на оборонку: звідки гроші
Через тарифи державних монополістів українська промисловість стрімко втрачає позиції на світових ринках – ЗМІ
Через тарифи державних монополістів українська промисловість стрімко втрачає позиції на світових ринках – ЗМІ
ДТЕК Мережі отримала відзнаку за інновації в сфері охорони праці
ДТЕК Мережі отримала відзнаку за інновації в сфері охорони праці

Новини

В Україні хмарно: погода на 29 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
26 грудня, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua