Наступний етап – розширення парку дронів

Ця новина не просто хороша – вона чудова. Вона відкриває надзвичайно широкі можливості для ЗСУ загалом і системи ППО зокрема. Війна змінюється, стає дедалі більш технологічною, і чим далі, тим більше вона нагадує не ту війну, до якої ми звикли, а фантастичні фільми…

Управління перехоплювачами тепер можливе на відстані в тисячі кілометрів. Міністр оборони Федоров анонсував запуск нового рівня «малої» ППО. Він повідомив, що пілоти більше не прив’язані до конкретних позицій, що робить систему ППО мобільною і максимально безпечною для військових. Хто не зрозумів, у нас цю тему обговорюють вже якийсь час дуже гаряче. Якщо ти працюєш з дроном, який збиває дрони противника, то зараз за системою управління – взагалі не важливо, де ти сидиш з пультом, маскою та навушниками.

Ти й раніше працював за допомогою камер, а не сидів у окопі, щоб бачити свій і чужий дрон. Тепер логічне завершення – взагалі неважливо, де ти і як далеко від місця бойового зіткнення. Тобто твій дрон або група дронів можуть перехоплювати малу авіацію противника над Сумською областю. Через три години – перемикаєшся на керування дронами над Чернігівською областю, там повідомлення про загрозу. При цьому сам ти можеш сидіти… у Києві, в Ужгороді. У Варшаві, Берліні, на Мальдівах або курортах Чорногорії. Якби був хороший зв’язок. Думаю, за таких умов ми питання рекрутингу операторів легко і швидко повністю вирішимо тими, хто за віком або ВЛК не підходив для служби. Тепер – вперед!

На практиці вже відпрацювали. Є підтверджені результати збиття цілей на відстані сотень і тисяч кілометрів. Нова технологія дозволяє нарощувати можливості ППО без прив'язки до лінії фронту. Наступний етап – досягнення 100% виявлення ворожих об'єктів і 95% їх знешкодження. «Це підвищує ефективність перехоплення і мінімізує ризики для операторів. Ми працюємо над тим, щоб небо над Україною стало максимально захищеним», – зазначив Федоров.

Наступний етап – розширення парку дронів, що використовуються в такій системі. До ППО додадуться ударні, одноразові та бомбардувальники. Потім у Європі та США ми почнемо продавати за гроші приголомшливу онлайн-гру «Полювання на окупанта». Все реально, як і мішені, можеш пополювати, коли зручно. Дорого, але якщо візьмеш гарний трофей – наша компанія знижує ціну. Так, Мінфін України молитиметься, щоб війна «тривала хоча б ще трішки!» До речі, російські пропагандисти про це подумали в першу чергу. Пишуть, що тепер європейці за гроші купуватимуть сафарі на їхніх бійців. Ну, так. Будуть. Дорого. Але ж це не імітація, а справжнє полювання без ризику. Звичайно, будуть. А які мінуси? Підводні камені?