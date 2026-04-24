Головна Думки вголос Кирило Сазонов
search button user button menu button
Кирило Сазонов Журналіст, політолог, військовослужбовець

ЗСУ отримають нові можливості: що змінить дистанційна ППО

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Які зміни для ППО вже на підході
фото: depositphotos.com

Наступний етап – розширення парку дронів

Ця новина не просто хороша – вона чудова. Вона відкриває надзвичайно широкі можливості для ЗСУ загалом і системи ППО зокрема. Війна змінюється, стає дедалі більш технологічною, і чим далі, тим більше вона нагадує не ту війну, до якої ми звикли, а фантастичні фільми…

Управління перехоплювачами тепер можливе на відстані в тисячі кілометрів. Міністр оборони Федоров анонсував запуск нового рівня «малої» ППО. Він повідомив, що пілоти більше не прив’язані до конкретних позицій, що робить систему ППО мобільною і максимально безпечною для військових. Хто не зрозумів, у нас цю тему обговорюють вже якийсь час дуже гаряче. Якщо ти працюєш з дроном, який збиває дрони противника, то зараз за системою управління – взагалі не важливо, де ти сидиш з пультом, маскою та навушниками.

Ти й раніше працював за допомогою камер, а не сидів у окопі, щоб бачити свій і чужий дрон. Тепер логічне завершення – взагалі неважливо, де ти і як далеко від місця бойового зіткнення. Тобто твій дрон або група дронів можуть перехоплювати малу авіацію противника над Сумською областю. Через три години – перемикаєшся на керування дронами над Чернігівською областю, там повідомлення про загрозу. При цьому сам ти можеш сидіти… у Києві, в Ужгороді. У Варшаві, Берліні, на Мальдівах або курортах Чорногорії. Якби був хороший зв’язок. Думаю, за таких умов ми питання рекрутингу операторів легко і швидко повністю вирішимо тими, хто за віком або ВЛК не підходив для служби. Тепер – вперед!

На практиці вже відпрацювали. Є підтверджені результати збиття цілей на відстані сотень і тисяч кілометрів. Нова технологія дозволяє нарощувати можливості ППО без прив'язки до лінії фронту. Наступний етап – досягнення 100% виявлення ворожих об'єктів і 95% їх знешкодження. «Це підвищує ефективність перехоплення і мінімізує ризики для операторів. Ми працюємо над тим, щоб небо над Україною стало максимально захищеним», – зазначив Федоров.

Наступний етап – розширення парку дронів, що використовуються в такій системі. До ППО додадуться ударні, одноразові та бомбардувальники. Потім у Європі та США ми почнемо продавати за гроші приголомшливу онлайн-гру «Полювання на окупанта». Все реально, як і мішені, можеш пополювати, коли зручно. Дорого, але якщо візьмеш гарний трофей – наша компанія знижує ціну. Так, Мінфін України молитиметься, щоб війна «тривала хоча б ще трішки!» До речі, російські пропагандисти про це подумали в першу чергу. Пишуть, що тепер європейці за гроші купуватимуть сафарі на їхніх бійців. Ну, так. Будуть. Дорого. Але ж це не імітація, а справжнє полювання без ризику. Звичайно, будуть. А які мінуси? Підводні камені?

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна системи ППО росія Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua