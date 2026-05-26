Під час візиту до Києва у Тихановської в руках помітили фото невідомого чоловіка: ким він виявився (фото)

Портрет чоловіка, який помітили у лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської, 26 травня 2026 рік

З візитом до Києва прибула лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська нині перебуває з візитом в Україні. Під час одного із заходів вона тримала в руках світлину з чоловіком у військовому однострої. «Главком» з'ясував, що на фото – полонений білоруський доброволець Ян Дюрбейко.

Світлина білоруського героя

Світлана Тихановська з портретом білоруського добровольця Яна Дюрбейка фото: Ян Доброносов

Ян Дюрбейко – білоруський доброволець, наразі перебуває у російському полоні на території РФ. Точне регіональне місце розташування колонії російська пенітенціарна система приховує від правозахисників.

Жест Тихановської із портретом білоруського став символом пам'яті про білоруських героїв, які воюють на боці України, та нагадуванням про долю військовополонених.

Що відомо про Яна Дюрбейка

Білоруський доброволець Ян Дюрбейко фото: Російські медіа

Ян Дюрбейко народився 13 січня 1996 року. У цивільному житті працював на Мінському механічному залізобетонному заводі.

Ян Дюрбейко народився 13 січня 1996 року. У цивільному житті працював на Мінському механічному залізобетонному заводі. Еміграція через репресії: У листопаді 2020 року на тлі масових протестів у Білорусі його затримали на 15 діб, після чого порушили кримінальну справу, що змусило чоловіка виїхати до України.

Захист України: Після початку повномасштабного вторгнення Росії Ян добровільно вступив до лав Збройних Сил України. Він став бійцем білоруського батальйону «Волат» у складі Полку імені Кастуся Калиновського.

Полон та вирок РФ: 26 червня 2022 року під час запеклих боїв під Лисичанськом Ян Дюрбейко потрапив у російський полон. Справу Дюрбейка розглядав суд на території окупованої РФ Донецької області України. Російський суд визнав його винним за статтею – «Участь найманця у збройному конфлікті». Йому було призначено покарання у вигляді 14 років ув'язнення з відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму.

«Главком» писав, що президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською, яка вперше з офіційним візитом перебуває в Україні. Зустріч відбулась у Києві, на полях міжнародного саміту, який об’єднав представників 24 держав, передусім європейських країн. Глава держави підкреслив, що Росія намагається ще більше втягнути Білорусь у війну проти України.

Нагадаємо, лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська прибула до Києва з першим офіційним візитом. Тихановська відвідала Чорнобильську АЕС і Прип’ять. Вона заявила, що Чорнобиль для білорусів є особистою та національною трагедією.