Держсекретар Радбезу Білорусі у Москві розповів про нове місце, «звідки готувався напад»

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Держсекретар Радбезу Білорусі у Москві розповів про нове місце, «звідки готувався напад»
Засідання Комітету секретарів рад безпеки ОДКБ у Москві, 26 травня 2026 рік
фото: білоруські медіа
У Москві держсекретар Радбезу Білорусі заявив, що Україна нібито веде активну розвідку та здійснює провокації на кордоні

Білоруський режим знову намагається звинуватити Україну в «провокаціях» та «підготовці штурмів», повторюючи старі пропагандистські наративи на засіданні в РФ. Під час виступу на засіданні Комітету секретарів рад безпеки Організації Договору про колективну безпеку  (ОДКБ) у Москві держсекретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович заявив, що Україна нібито веде активну розвідку та здійснює провокації на кордоні, використовуючи безпілотники. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на білоруські пропагандистські медіа.

За словами Олександра Вольфовича, за останній тиждень зафіксовано 116 випадків перетину кордону українськими безпілотниками, а також затримано 76 українців, які намагалися перетнути кордон.

Прислужник Лукашенка спробував переконати присутніх, що «київський режим» нібито шукає витончені способи продовження війни через буцімто втрату інтересу з боку Сполучених Штатів Америки. За словами Вольфовича, Володимир Зеленський спеціально «вигадує загрози» з боку Білорусі, щоб виправдати мобілізаційні заходи всередині України.

Вольфович заговорив про загрози на білоруському кордоні.

«Дії саме українських націоналістів носять загрозливий характер. На прикордонних українських полігонах відпрацьовуються питання штурму та захоплення будівель. На цьому тлі засобами протиповітряної оборони фіксується регулярний перетин кордону українськими бойовими безпілотниками», – побідкався Вольфович.

Наостанок Вольфович запевнив, що білоруські спецслужби працюють у повній координації з російськими колегами та тримають руку на пульсі.

«Главком» писав, що нині на кордоні з Білоруссю тихо – ворожої техніки і військ не побільшало. Але розвідка фіксує, що Росія посилює тиск на Мінськ, намагаючись глибше втягнути його у війну проти України. Водночас прикордонники зафіксували захід ударного дрона на територію України з боку Білорусі. У ДПСУ вважають, що це був російський безпілотник, маршрут якого пролягав через білоруську ділянку. Раніше вздовж кордону в межах Житомирської та Рівненської областей фіксували й два розвідувальні дрони.

Нагадаємо, 18 травня Білорусь розпочала спільні з Росією навчання з розгортання тактичної ядерної зброї в польових умовах – перевіряли логістику і готовність підрозділів до застосування спецбоєприпасів.

Раніше Зеленський підтвердив: Росія веде додаткові контакти з Лукашенком, аби переконати його долучитися до нових агресивних операцій.

Паралельно Україна зміцнює оборону: від Волинської до Чернігівської областей нарощуються укріплення й мінно-вибухові загородження на всій протяжності кордону з Білоруссю.

