Норвегія та Україна підписали декларацію про оборонне партнерство

glavcom.ua
Президент України та премʼєр Норвегії підписали декларацію
фото: скриншот з відео

Норвегія та Україна поглиблюють співпрацю

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере підписали декларацію про оборонне партнерство. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на спільну пресконференцію лідерів.

У президента також запланова зустрічі з кронпринцом Норвегії Гоконом та норвезькими парламентарями.

Нагадаємо, 14 квітня президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до столиці Норвегії.

Також 14 квітня президент України Володимир Зеленський здійснив візит до Берліна.

Як повідомлялося, 14 квітня під час візиту президента України Володимира Зеленського до Берліна відбулося підписання 10 документів на різних рівнях, що закріплюють домовленості в багатьох сферах.

Зокрема, у Берліні президент України Володимир Зеленський і федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провели міжурядові консультації, що відбулися вперше за понад 20 років.

