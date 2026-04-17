ЄС відкрив Британії доступ до програми озброєння України

Єгор Голівець
Британія підключилася до фонду ЄС на €90 млрд для України
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Лондон веде переговори про вхід у фонд на €90 млрд, який має профінансувати масштабні закупівлі зброї для Києва

Європейський Союз готовий допустити Велику Британію до кредитної програми для підтримки України, яка передбачає масштабні закупівлі озброєння. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Times.

Йдеться про програму обсягом €90 млрд, яка має допомогти Україні закупити зброю на суму до €60 млрд протягом наступного року. За чинними правилами ЄС британські компанії можуть претендувати лише на ті контракти, які не здатні виконати виробники з країн Євросоюзу.

Водночас британський уряд прагне домовитися про ширший доступ, щоб компанії Сполученого Королівства могли брати участь у тендерах на рівних умовах із європейськими конкурентами.

Єврокомісар з питань Brexit заявив, що ЄС відкритий до більшої участі Британії в межах ширшого перезавантаження відносин між сторонами. За його словами, таке рішення може бути взаємовигідним.

За даними видання, внесок Британії в програму може становити близько €455 млн, однак остаточні параметри ще не узгоджені.

Джерела The Times підтвердили, що переговори щодо приєднання Лондона до програми вже тривають. Також у ЄС не заперечують проти участі британських оборонних компаній у тендерах на закупівлі для України, які фінансуватимуться за рахунок позики.

Окремо зазначається, що умови програми передбачають сплату Британією своєї частки відсотків, яка може сягати близько €3 млрд  на рік.

Нагалаємо, що переможець парламентських виборів Угорщини Петер Мадяр заявив, що Будапешт готовий розблокувати кредит Україні від ЄС у розмірі €90 млрд за умови відновлення постачання нафти трубопроводом «Дружба». За словами Мадяра, ключовим фактором для зміни позиції Угорщини є відновлення стабільного транзиту нафти через цей маршрут.

