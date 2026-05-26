Кремль після чергових погроз розповів, що означають «системні» удари по Києву

Лариса Голуб
glavcom.ua
Речник Путіна Дмитро Пєсков
фото: ТАСС
У Кремлі розтлумачили свої погрози про «системні» удари по Києву

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував журналістам нещодавні російські погрози на адресу України. Пєсков заявив, що повітряні атаки на українську столицю можуть бути регулярними, проте це не означає їхнє щоденне повторення, інформує «Главком».

Представник Кремля спробував пояснити логіку військового керівництва країни-агресорки щодо обстрілів цивільної та критичної інфраструктури Києва. За його словами, регулярність та щоденність – це різні поняття.

«Системність – це не періодичність, це не дорівнює періодичності», – сказав речник Кремля, відповідаючи на запитання, чи означає заява російського закордонного відомства із погрозами нових ударів по об'єктах у Києві те, що вони будуть щоденними.

Пєсков сказав, що їм відомо про «деякі офіційні заяви європейських столиць» і представників Євросоюзу у Києві, але для Кремля пріоритетним залишається «попередження, яке направили ми».

«Главком» писав, що 25 травня речниця закордонного відомства Росії Марія Захарова заявила, що удари по Києву «завдавались і будуть завдаватись». Раніше Сергій Лавров під час телефонної розмови з держсекретарем США Марко Рубіо оголосив про початок «системних ударів» по об'єктах у столиці. У відповідь посольства країн ЄС відмовилися евакуйовуватися, назвавши погрози Кремля «шедевром лицемірства».

Нагадаємо, масована комбінована атака на Київ у ніч проти 24 травня стала однією з найдорожчих і наймасштабніших за останній час. «Главком» підрахував, скільки коштував Росії цей удар і чи може вона підтримувати такий темп надалі.

До слова, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров зазначив, що найближчим часом очікується значне посилення взаємних ракетно-дронових ударів між Росією та Україною. Через це цивільному населенню в окупованому Криму варто подбати про власну безпеку. 

