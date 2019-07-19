Нова глава Єврокомісії виступила за збереження санкцій проти Росії



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Урсула фон дер Ляєн

Фон дер Ляєн закликала США до спільних з ЄС дій

Обрана Європарламентом головою Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн виступає за збереження санкцій щодо Росії.

«Кремль не прощає слабкості. Тож з позиції сили ми повинні зберігати санкції щодо Росії», - заявила ексміністерка оборони ФРН в інтерв'ю виданню Die Welt.

Паралельно до цього Росії треба пропонувати діалог, додала фон дер Ляєн.

Ексміністерка оборони ФРН засудила політику Росії минулих років.

«Доволі довго ми спостерігаємо ворожу поведінку Москви. Достатньо порушень міжнародного права, як от анексії Криму і розколу Європи настільки, наскільки це можливо», - пояснила фон дер Ляєн.

Водночас вона висловила задоволення, що Захід реагує на провокації.

«Ми, європейці, станемо кращі у викритті дезінформаційних кампаній Росії та у поводженні з фейковими новинами у соціальних медіа, - сказала глава Єврокомісії, яка заступить на посаду 1 листопада. - Це наш привілей як демократії відповідати на виклики прозорістю, вільною пресою та відкритими дебатами».

Фон дер Ляєн також закликала США до спільних з ЄС дій.

«Хочу сприяти тому, щоб наші американські друзі ніколи не забували, що ми сидимо по один бік столу», - пояснила вона і виступила за те, щоб США та ЄС краще взаємодіяли і виступали проти спільних противників, а не один проти одного.

Джерело: Deutsche Welle