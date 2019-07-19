Нова глава Єврокомісії заявила, що Польща прийняла 1,5 млн українських біженців



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Урсула фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС має реформувати європейські закони про надання притулку

Новообрана президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що в Польщу з України виїхали півтора мільйона українських «біженців».

Про це повідомляє EUobserver.

За словами глави Єврокомісії, необхідно прислухатися до аргументів таких країн, як Польща чи Угорщина, які проти квот на мігрантів з Африки та Близького Сходу.

«Я привожу агрумент Польщі про те, що вона вже прийняла 1,5 млн українців. Україна - країна, котра переживає гібридну війну, в якій гинуть люди. Ми не можемо ігнорувати це», - заявила єврочиновниця.

Цим вона пояснює, чому, на її думку, багато країн не хочуть брати участь о розподілі біженців.

Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС має реформувати європейські закони про надання притулку.

Глава Єврокомісії додала, що питання міграції буде актуальним для ЄС ще протягом десятиліть.