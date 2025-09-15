Головна Новини
search button user button menu button

Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді

Василь Галущак
glavcom.ua
Василь Галущак
google social img telegram social img facebook social img
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
Свободи на посаді додає незаангажованість та незалежність, каже омбудсменка
фото: glavcom.ua

Олена Івановська: «У мене є одна велика перевага – мій вік. До пенсії залишається три роки»

«Посада передбачає незалежність, як це прописано в законі». Нова Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська в інтервʼю «Главкому» розповіла про свої власні переваги роботи на цій посаді - незалежність та незаангажованість ані владою, ані партійними статутами, ані опозицією.

Робота мовного омбудсмена – це не тільки політика, тут ще й треба бути бійцем, каже Олена Івановська. «За мої бійцівські якості можете не хвилюватися (сміється). У мене є одна велика перевага – мій вік. До пенсії залишається три роки, і це, я вам скажу, справжній квиток до вільного життя. Мені вже не доведеться хапатися за посаду, і це дає повну свободу бути собою», - зазначає вона.

За словами посадовиці, свободи на посаді їй додає незаангажованість та незалежність. «До того ж, моя посада передбачає незалежність, як це прописано в законі. Це означає незаангажованість ані владою, ані партійними статутами, ані опозицією. І саме ці фактори, як то кажуть, розв'язують руки та язика», - зазначає Олена Івановська. Нова уповноважена із захисту державної мови також викладає фольклористику у «жовтому» корпусі Університету Шевченка. 

Також нова уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська заявила, що ідея запровадження так званих «мовних патрулів» наразі є дискусійною. Вона наголосила, що запровадження жорстких механізмів контролю за використанням української мови може сприйматися як тиск. 

Нагадаємо, таксистам в Україні загрожують штрафи до 5 тис. грн за російську мову. Про це йдеться в заяві мовної омбудсменки. Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська прокоментувала інцидент у Харкові, коли водій таксі «в грубій зневажливій формі» відмовився обслуговувати пасажирку державною мовою. Вона нагадала, що у транспорті пасажирів зобовʼязані обслуговувати українською, передає «Главком». 

«Крім відмови обслуговувати українською та вимкнути російську музику, таксист сипав тезами з кремлівських методичок, зокрема щодо «утисків прав російськомовних». Я ухвалила рішення про початок заходів державного контролю. Паралельно ми готуємо звернення до Нацполіції та СБУ щодо необхідності застосування належних заходів з їхнього боку», – розповіла вона.

Уповноважена зазначила, що водій таксі, який відмовився обслуговувати пасажирку державною мовою, порушив вимоги статті 36 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», відповідно до якої послуги у сфері транспорту в Україні надаються державною мовою. Мовою обслуговування пасажирів у транспорті є державна мова.

Читайте також:

Теги: незалежність політика робота пенсія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
Сьогодні, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
Сьогодні, 15:29
Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
Сьогодні, 08:57
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 вересня
Сьогодні, 06:01
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
Вчора, 06:10
Генштаб: ситуація в Куп'янську під контролем ЗСУ
13 вересня, 14:08

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua