Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді

Олена Івановська: «У мене є одна велика перевага – мій вік. До пенсії залишається три роки»

«Посада передбачає незалежність, як це прописано в законі». Нова Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська в інтервʼю «Главкому» розповіла про свої власні переваги роботи на цій посаді - незалежність та незаангажованість ані владою, ані партійними статутами, ані опозицією.



Робота мовного омбудсмена – це не тільки політика, тут ще й треба бути бійцем, каже Олена Івановська. «За мої бійцівські якості можете не хвилюватися (сміється). У мене є одна велика перевага – мій вік. До пенсії залишається три роки, і це, я вам скажу, справжній квиток до вільного життя. Мені вже не доведеться хапатися за посаду, і це дає повну свободу бути собою», - зазначає вона.

За словами посадовиці, свободи на посаді їй додає незаангажованість та незалежність. «До того ж, моя посада передбачає незалежність, як це прописано в законі. Це означає незаангажованість ані владою, ані партійними статутами, ані опозицією. І саме ці фактори, як то кажуть, розв'язують руки та язика», - зазначає Олена Івановська. Нова уповноважена із захисту державної мови також викладає фольклористику у «жовтому» корпусі Університету Шевченка.

Також нова уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська заявила, що ідея запровадження так званих «мовних патрулів» наразі є дискусійною. Вона наголосила, що запровадження жорстких механізмів контролю за використанням української мови може сприйматися як тиск.



Нагадаємо, таксистам в Україні загрожують штрафи до 5 тис. грн за російську мову. Про це йдеться в заяві мовної омбудсменки. Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська прокоментувала інцидент у Харкові, коли водій таксі «в грубій зневажливій формі» відмовився обслуговувати пасажирку державною мовою. Вона нагадала, що у транспорті пасажирів зобовʼязані обслуговувати українською, передає «Главком».

«Крім відмови обслуговувати українською та вимкнути російську музику, таксист сипав тезами з кремлівських методичок, зокрема щодо «утисків прав російськомовних». Я ухвалила рішення про початок заходів державного контролю. Паралельно ми готуємо звернення до Нацполіції та СБУ щодо необхідності застосування належних заходів з їхнього боку», – розповіла вона.

Уповноважена зазначила, що водій таксі, який відмовився обслуговувати пасажирку державною мовою, порушив вимоги статті 36 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», відповідно до якої послуги у сфері транспорту в Україні надаються державною мовою. Мовою обслуговування пасажирів у транспорті є державна мова.