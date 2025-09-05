Таксистам загрожують штрафи до 5 тис. грн за російську мову: заява мовної омбудсменки

Головна Країна Суспільство
Василь Галущак
glavcom.ua
Василь Галущак
Керівники служб таксі мають ретельно перевіряти водіїв на знання державної мови – мовний омбудсмен
фото з відкритих джерел

За відмову спілкуватися з клієнтами українською водіям загрожує штраф до 5100 грн

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська прокоментувала інцидент у Харкові, коли водій таксі «в грубій зневажливій формі» відмовився обслуговувати пасажирку державною мовою. Вона нагадала, що у транспорті пасажирів зобовʼязані обслуговувати українською, передає «Главком». 

«Крім відмови обслуговувати українською та вимкнути російську музику, таксист сипав тезами з кремлівських методичок, зокрема щодо «утисків прав російськомовних». Я ухвалила рішення про початок заходів державного контролю. Паралельно ми готуємо звернення до Нацполіції та СБУ щодо необхідності застосування належних заходів з їхнього боку», – розповіла вона.

Уповноважена зазначила, що водій таксі, який відмовився обслуговувати пасажирку державною мовою, порушив вимоги статті 36 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», відповідно до якої послуги у сфері транспорту в Україні надаються державною мовою. Мовою обслуговування пасажирів у транспорті є державна мова.

«Кодексом України про адміністративні правопорушення безпосереднім порушникам мовного Закону в частині застосування державної мови у сфері обслуговування споживачів передбачено адміністративне стягнення у вигляді накладення штрафу у розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. На сьогодні ця сума становить 3400-5100 грн», – підкреслила Івановська.

Уповноважена із захисту державної мови також звернулася до служб таксі із закликом ретельно перевіряти водіїв на знання державної мови, уважно ставитися до скарг пасажирів і оперативно вживати заходів реагування. Повідомити про порушення мовного Закону можна через електронну форму на сайті: mova-ombudsman.gov.ua.

Раніше «Главком» повідомляв, що мовний омбудсмен звернувся до співробітників ТЦК з вимогою спілкуватися державною мовою під час виконання службових обов’язків. Працівники територіальних центрів комплектування мають володіти українською мовою та говорити нею під час виконання своїх обов’язків. 

