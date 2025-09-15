Омбудсменка повідомила, чи з’являться в Україні «мовні патрулі»

Івановська про «мовні патрулі»: Особисто я не уявляю, як зараз донести таку ініціативу до суспільства, значна частина якого травмована війною

Нова уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська заявила, що ідея запровадження так званих «мовних патрулів» наразі є дискусійною. Вона наголосила, що запровадження жорстких механізмів контролю за використанням української мови може сприйматися як тиск. Про це Івановська зазначила в інтерв’ю «Главкому».

«Наприклад, ідея запровадження мовних патрулів. Особисто я не уявляю, як зараз донести таку ініціативу до суспільства, значна частина якого травмована війною. Багато людей з різних причин не мали змоги вивчити українську мову. При цьому держава сьогодні змушена зосередити основні ресурси на фінансуванні оборонного сектору, тож не має достатніх можливостей для повноцінного забезпечення мовних програм», – зазначила Івановська.

На думку омбудсменки, у таких умовах запровадження механізмів контролю, зокрема, й мовних патрулів, може сприйматися як тиск і навіть викликати дестабілізацію. «Хоча частина суспільства переконана, що саме такі рішучі заходи – зокрема, великі штрафи й патрулювання – могли б вирішити всі мовні питання», – наголосила вона.

Олена Івановська додала, що провела низку зустрічей з представниками різних груп активістів: «Я щиро вдячна їм за волонтерську діяльність, адже їхня робота є для нас суттєвою підтримкою. Ось (показує документи) пропозиції від активістів, з якими я нещодавно зустрічалася. Ми детально проаналізували всі ці ідеї. Частину з них уже передано до профільного комітету, що опрацьовує зміни до мовного законодавства. На жаль, деякі пропозиції наразі не можуть бути реалізовані. Проте я щиро вдячна кожному, хто звертає увагу на законодавчі лакуни – прогалини в законодавстві, які потребують доопрацювання».

Раніше Олена Івановська розповіла про плани на посаді. Зокрема, обіцяє працювати над тим, щоб українська мова була представлена у відеоіграх та електронних сервісах. Крім того, планує посилити позиції української жестової мови.

Зауважимо, Кабмін призначив Олену Івановську на посаду Уповноваженої із захисту державної мови. Вона доктор філологічних наук, професор і викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вона працює на кафедрі фольклористики, де читає курси з фольклорного аспекту звичаєвого права, методики викладання фольклору та суб’єктно-образної системи фольклору.