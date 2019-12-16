Мовна омбудсменка назвала штраф за невикористання посадовцями української



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Максимальний штраф за порушення мовного закону - 11,9 тис. гривень

Уповноважений із захисту державної мови Тетяна Монахова заявила, що посадовці, які відмовляються публічно використовувати українську мову можуть бути оштрафовані. Про це вона розповіла в інтерв'ю Укрінформу.

За її словами, людина, котра публічно виступає як посадовець чи дає коментарі як представник влади, зобов'язана вживати державну мову.

«Якщо вона порушує цю норму закону, то на неї можуть поскаржитися. Ми будемо розглядати скаргу, спершу проводитимемо роз’яснювальну бесіду, а не допоможе - випишемо штраф. Максимальний штраф, як я вже сказала, 700 неоподатковуваних мінімумів (11 900 гривень, - ред.)», - сказала Монахова.

За її словами, у разі, якщо ніхто не поскаржився, але посадова особа таки порушує закон, аналітичний відділ омбудсмена має це відмоніторити.

«Ми обов’язково будемо вести роботу з моніторингу - наскільки закон виконується, чи виконується він усіма гілками влади та державними установами», - сказала Монахова.

Як відомо, наприкінці листопада Кабмін призначив мовного омбудсмена. Тетяна Монахова – завідувачка кафедри журналістики Чорноморського національного університету імені Петра Могили, який розташований у Миколаєві.

Посада мовного омбудсмена передбачена законом «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Також нагадаємо про нещодавний скандал, який стався у Львові: вчительку вигнали з роботи, бо навчала діток переселенців української мови.

Нагадаємо 29 листопада на активіста із Бахмута Артема Мирошниченка напали двоє неповнолітніх. Чоловіка побили так, що той за кілька днів помер у лікарні. Згодом правоохоронці перекваліфікували кримінальне провадження щодо побиття волонтера Артема Мирошниченка у Бахмуті через його смерть.

Раніше міністерка освіти Ганна Новосад заявила, що з вересня 2020 року російськомовні школи перейдуть на українську мову навчання.

Як відомо, 16 липня мовний закон набув чинності: що треба знати.