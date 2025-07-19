Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

Нова мовна омбудсменка Івановська зробила заяву про російську мову в Україні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Нова мовна омбудсменка Івановська зробила заяву про російську мову в Україні
Мовна обмудсменка планує працювати над тим, щоб повноцінно інтегрувати українську в електронні сервіси
фото: Укрінформ

На думку омбудсменки, мовна політика «має бути впевненою, але не авторитарною

Нова уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська розповіла про плани на посаді. Зокрема, обіцяє працювати над тим, щоб українська мова була представлена у відеоіграх та електронних сервісах. Крім того, планує посилити позиції української жестової мови. Як інформує «Главком», про це вона повідомила в інтерв’ю агентству «Укрінформ».

На думку омбудсменки, мовна політика «має бути впевненою, але не авторитарною; послідовною, але чутливою до контексту; державною, але відкритою до співпраці з громадянським суспільством».

«Ми маємо відмовитися від хибного протиставлення «м’яка сила чи силовий тиск»: успішна мовна політика – це рівновага між вимогою та підтримкою», – наголосила Івановська.

Водночас обмудсменка заявила, що необхідно усунути «символічну нерівність у законодавстві», скасувавши особливий статус російської мови.

Коментуючи запитання про те, як мотивувати учнів та студентів спілкуватися українською на перервах, посадовиця висловила думку, що варто створити середовище, у якому українська мова звучатиме «природно, престижно, з любов’ю та змістом».

Щодо адміністративних проваджень за порушення мовного законодавства, то Івановська вважає, що кожне провадження – «це не про цифри, а про людей і про баланс між правом, здоровим глуздом і повагою».

За словами омбудсменки, «принциповим завданням» для неї є захист української мови на окупованих територіях.

«Ми фіксуватимемо мовні злочини, адвокатуватимемо їхню правову оцінку на міжнародному та національному рівнях, готуватимемо підґрунтя для мовної реінтеграції після деокупації», – пояснила Івановська.

Ще одним завданням вона назвала визнання української жестової мови як повноцінної частини мовної політики. Посадовиця наголосила, що це «питання мовної рівності, гідності й сучасного розуміння комунікації». Офіс мовного омбудсмена планує активізувати міжвідомчий діалог та актуалізувати законопроєкт № 2340 про українську жестову мову.

Крім того, Івановська пообіцяла приділити увагу функціонуванню української мови в еміграції. Зокрема, згадала про впровадження «Мовної карти українців світу» та розвиток потенціалу діаспори як «мовного посла України у світі».

Мовна обмудсменка також планує працювати над тим, щоб повноцінно інтегрувати українську в електронні сервіси, штучний інтелект, державні застосунки, інтерфейси, відеоігри й технології.

«Українська має звучати та функціонувати всюди: у смартфоні, в автівці, на міжнародних платформах. І це не лише питання зручності – це питання ідентичності та конкурентоспроможності», – підкреслила посадовиця.

Нагадаємо, Кабмін призначив Олену Івановську на посаду Уповноваженої із захисту державної мови. Вона доктор філологічних наук, професор і викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вона працює на кафедрі фольклористики, де читає курси з фольклорного аспекту звичаєвого права, методики викладання фольклору та суб’єктно-образної системи фольклору.

Івановська є автором близько 100 наукових праць, серед яких 17 науково-методичних робіт, навчальні посібники, підручник і навчальні програми. Крім того, вона активно публікується з питань захисту української мови.

Раніше Кабмін звільнив Тараса Кременя з посади мовного омбудсмена. Він посів свою посаду у 2020 році – через рік після її заснування. 

Читайте також:

Теги: Кабмін українська мова законопроєкт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гра у цифру триває… І перший віцепрем’єр Федоров далі підвищує свої ставки у цій грі
Найвитриваліший міністр. Феномен Михайла Федорова Кадри
Вчора, 17:00
Герман Сметанін не може очолити «Укроборонпром» ще мінімум рік
Мінстратегпром: ліквідоване міністерство та невизначена доля Германа Сметаніна
Вчора, 12:00
Олена Івановська – докторка філологічних наук, професорка та викладачка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Олену Івановську призначено новим мовним омбудсменом
15 липня, 21:44
Головні новини ночі проти 10 липня
Комбінований обстріл Києва: головне за ніч
10 липня, 05:52
Ігор Фоменко називає неправдивим твердження про те, що службовці Міноборони уникатимуть відповідальності за схеми в постачанні зброї
Очільник Федерації роботодавців «Дефенс» Фоменко спростував чутки про амністію за злочини в закупівлях зброї
8 липня, 11:04
Куплена у Швеції українська халва
У Швеції продають українську халву в пакуванні російською мовою: що каже виробник
28 червня, 21:58
Чернишов: вчора подав клопотання про перенесення судового засідання
Справа Чернишова. Віцепрем'єр просить перенести суд
25 червня, 11:03
Вручити Чернишову підозру нібито мають у понеділок, 23 червня
Нардеп заявив, що на міністра Чернишова чекає підозра
21 червня, 17:53
Як українською «толстушка» і «худышка»? 10 запитань до мовознавиці
Як українською «толстушка» і «худышка»? 10 запитань до мовознавиці
21 червня, 09:30

Наука та освіта

Нова мовна омбудсменка Івановська зробила заяву про російську мову в Україні
Нова мовна омбудсменка Івановська зробила заяву про російську мову в Україні
Вступна кампанія 2025: майже 400 тис абітурієнтів вже готові до вступу
Вступна кампанія 2025: майже 400 тис абітурієнтів вже готові до вступу
Міносвіти скасує жорсткі норми для дистанційних класів та ВПО
Міносвіти скасує жорсткі норми для дистанційних класів та ВПО
Рада повернула обов’язкову офіцерську підготовку для студентів-медиків та фармацевтів
Рада повернула обов’язкову офіцерську підготовку для студентів-медиків та фармацевтів
Дистанційне навчання залишиться елементом освітнього процесу – Федоров
Дистанційне навчання залишиться елементом освітнього процесу – Федоров
Дистанційне навчання в Україні скасують? Що не так із наказом Міносвіти
Дистанційне навчання в Україні скасують? Що не так із наказом Міносвіти

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
264K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 липня: ситуація на фронті
105K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 липня 2025
6817
Скільки у росіян «Орєшніка». Українська розвідка розкрила секрет Путіна
3758
19 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3254
Прогноз магнітних бур на 19-21 липня: якою буде сонячна активність
2447
На Вінниччині викрито злочинну групу, яка заволоділа паями померлих людей

Новини

Словенія легалізувала евтаназію
Вчора, 21:50
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
17 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 липня, 00:01
День бухгалтера 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
16 липня, 05:51
16 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 липня, 00:01
Україна вперше виступила на змаганнях CISOR MILCOMP
15 липня, 22:07

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua