Нова мовна омбудсменка Івановська зробила заяву про російську мову в Україні

Мовна обмудсменка планує працювати над тим, щоб повноцінно інтегрувати українську в електронні сервіси

На думку омбудсменки, мовна політика «має бути впевненою, але не авторитарною

Нова уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська розповіла про плани на посаді. Зокрема, обіцяє працювати над тим, щоб українська мова була представлена у відеоіграх та електронних сервісах. Крім того, планує посилити позиції української жестової мови. Як інформує «Главком», про це вона повідомила в інтерв’ю агентству «Укрінформ».

На думку омбудсменки, мовна політика «має бути впевненою, але не авторитарною; послідовною, але чутливою до контексту; державною, але відкритою до співпраці з громадянським суспільством».

«Ми маємо відмовитися від хибного протиставлення «м’яка сила чи силовий тиск»: успішна мовна політика – це рівновага між вимогою та підтримкою», – наголосила Івановська.

Водночас обмудсменка заявила, що необхідно усунути «символічну нерівність у законодавстві», скасувавши особливий статус російської мови.

Коментуючи запитання про те, як мотивувати учнів та студентів спілкуватися українською на перервах, посадовиця висловила думку, що варто створити середовище, у якому українська мова звучатиме «природно, престижно, з любов’ю та змістом».

Щодо адміністративних проваджень за порушення мовного законодавства, то Івановська вважає, що кожне провадження – «це не про цифри, а про людей і про баланс між правом, здоровим глуздом і повагою».

За словами омбудсменки, «принциповим завданням» для неї є захист української мови на окупованих територіях.

«Ми фіксуватимемо мовні злочини, адвокатуватимемо їхню правову оцінку на міжнародному та національному рівнях, готуватимемо підґрунтя для мовної реінтеграції після деокупації», – пояснила Івановська.

Ще одним завданням вона назвала визнання української жестової мови як повноцінної частини мовної політики. Посадовиця наголосила, що це «питання мовної рівності, гідності й сучасного розуміння комунікації». Офіс мовного омбудсмена планує активізувати міжвідомчий діалог та актуалізувати законопроєкт № 2340 про українську жестову мову.

Крім того, Івановська пообіцяла приділити увагу функціонуванню української мови в еміграції. Зокрема, згадала про впровадження «Мовної карти українців світу» та розвиток потенціалу діаспори як «мовного посла України у світі».

Мовна обмудсменка також планує працювати над тим, щоб повноцінно інтегрувати українську в електронні сервіси, штучний інтелект, державні застосунки, інтерфейси, відеоігри й технології.

«Українська має звучати та функціонувати всюди: у смартфоні, в автівці, на міжнародних платформах. І це не лише питання зручності – це питання ідентичності та конкурентоспроможності», – підкреслила посадовиця.

Нагадаємо, Кабмін призначив Олену Івановську на посаду Уповноваженої із захисту державної мови. Вона доктор філологічних наук, професор і викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вона працює на кафедрі фольклористики, де читає курси з фольклорного аспекту звичаєвого права, методики викладання фольклору та суб’єктно-образної системи фольклору.

Івановська є автором близько 100 наукових праць, серед яких 17 науково-методичних робіт, навчальні посібники, підручник і навчальні програми. Крім того, вона активно публікується з питань захисту української мови.

Раніше Кабмін звільнив Тараса Кременя з посади мовного омбудсмена. Він посів свою посаду у 2020 році – через рік після її заснування.