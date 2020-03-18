«Нова пошта» та «Укрпошта» на час карантину безкоштовно зберігатимуть посилки



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Посилки безкоштовно зберігатимуть щонайменше до 3 квітня

До 3 квітня оплата за зберігання відправлень скасовується

Компанії «Нова пошта» та «Укрпошта» скасували оплату за зберігання поштових відправлень до кінця карантину. При цьому компанії продовжують працювати і надавати послуги.

Згідно з повідомленням «Нової пошти», до 3 квітня оплата за зберігання відправлень скасовується. Разом з тим відділення, кур’єри, термінали та поштомати працюють. Перевезення вантажів по Україні відбувається згідно з розкладом, також не змінився режим міжнародної доставки.

«Укрпошта» також запропонувала своїм користувачам безкоштовне зберігання посилок.

«З 17 березня 2020 р. і до закінчення карантину в усіх об’єктах поштового зв’язку плата за зберігання реєстрованих поштових відправлень, зокрема Укрпошта експрес, Укрпошта стандарт та Укрпошта SmartBox не стягується. Також безкоштовним буде зберігання вхідних (імпортних) відправлень з-за кордону», – наголошується у повідомленні державного поштового оператора.

Також «Укрпошта» частково змінила умови доставки, вручення та зберігання реєстрованих поштових відправлень «Укрпошта Експрес», «Укрпошта Стандарт» та «Укрпошта SmartBox». До кінця карантину поштові відправлення, окрім судових повісток, вкладатимуть в поштові і абонентські скриньки. Якщо скринька несправна, то отримувача повинні повідомити про поштові відправлення телефоном або через інтернет. Судові повістки, як цього і вимагає законодавство, вручатимуть особисто.

Нагадаємо, через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні до 3 квітня запроваджено карантин. Однак у Міністерстві охорони здоров’я допускають продовження карантину, якщо ситуація з коронавірусом COVID-19 погіршиться.

До слова, генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський порадив працівникам відділень купувати маски та санітайзери за власний рахунок, зберегти чеки, а потім «Укрпошта» нібито компенсує ці витрати. Щоправда де саме робити такі покупки – не вказав.