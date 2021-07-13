На Київщині лікар-різник по-звірячому вбив перехожого

Чоловік, який працював лікарем у Володарській лікарні, безпричинно завдав 11 ножових поранень перехожому.

8 липня на Таращанському мосту в Білій Церкві чоловік по-звірячому познущався з перехожого, завдавши йому 11 колото-різаних ран. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Так, близько 22:45 місцевий мешканець повертався з роботи додому. Посеред мосту на нього напав невідомий та завдав ножем тілесні ушкодження.

Водій автомобіля, який проїжджав повз місце події, побачив, що на проїжджій частині лежить скривавлений чоловік. Керманич, не припиняючи рух, повідомив про це до поліції. Потерпілого з колото-різаними пораненнями було доставлено до медичного закладу, але під час проведення реанімаційних заходів 48-річний чоловік помер.

«Оперативники управління карного розшуку спільно з працівниками Білоцерківського районного управління поліції провели низку оперативно-розшукових заходів та встановили особу лиходія. Ним виявився 38-річний уродженець Луганщини, який мешкав на Білоцерківщині та працював лікарем у Володарській лікарні. Він безпричинно завдав 11 ножових поранень загиблому з хуліганських мотивів», – зазначив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Співробітники поліції Київщини затримали зловмисника в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі за процесуальним керівництвом Білоцерківської окружної прокуратури вже повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого п. 7 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Як з’ясувалось, чоловіка вже затримувала поліція Київщини за напад на людину та завдання понад 40 ударів викруткою. «Тоді зловмисника помістили до ізолятора тимчасового утримання, йому інкримінували замах на вбивство і провадження було скероване до суду, однак, порушивши всі обмеження, він скоїв новий злочин. Наразі суд обрав відносно нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», – додав Нєбитов.

Нагадаємо, 33-річного лікаря, який займався стоматологічною практикою у Києві, обвинувачують у вчиненні замахів на умисні вбивства, розбійному нападі, крадіжці, шахрайстві на 400 тис. грн, зберіганні психотропних речовин та погрозі насильством працівнику правоохоронного органу.

У разі доведення в суді провини обвинуваченого йому загрожує покарання до 15 років позбавлення волі.