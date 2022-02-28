Нова Зеландія надасть Україні $2 млн на гуманітарну допомогу

Нова Зеландія в черговий раз закликала Росії припинили агресію проти України «негайно і назавжди відступити, щоб уникнути катастрофічних та безглуздих втрат серед невинних людей»

Уряд Нової Зеландії вирішив надати Україні 2 млн дол. для забезпечення гуманітарних потреб постраждалих.

«Глибоко занепокоєні повідомленнями про зростання кількості загиблих і поранених у цьому конфлікті. Страшні та жахливі образи переміщених чи постраждалих мирних жителів України багато говорять про цю трагедію, що розгортається, і підкреслює наслідки неспровокованої агресії Росії», — йдеться у заяві міністерки закордонних справ країни Нанайі Маута, передає RNZ.

Країна також черговий раз закликала Росії припинили агресію проти України «негайно і назавжди відступити, щоб уникнути катастрофічних та безглуздих втрат серед невинних людей».

Нагадаємо, сервіс Google Maps заблокував в Україні дві функції, що надають користувачам інформацію в режимі реального часу. Компанія пояснила, що зміни застосували, щоб забезпечити безпеку українців, а також після консультацій із місцевою владою. За словами Google, оновлення трафіку, як і раніше, доступні в Україні при використанні режиму навігації Google Maps.

Нагадаємо, Австралія вводить санкції проти Путіна і членів Радбезу Росії.