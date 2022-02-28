  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Сервіс Google Maps заблокував в Україні дві функції задля безпеки

    Сервіс Google Maps відключив в Україні дві функції - Сервіс Google Maps заблокував в Україні дві функції задля безпеки
    Сервіс Google Maps відключив в Україні дві функції
    Фото: pixabay

    Зміни були застосовані, щоб забезпечити безпеку українців, а також після консультацій із місцевою владою.

    Сервіс Google Maps заблокував в Україні дві функції, що надають користувачам інформацію в режимі реального часу. Про це повідомляє CNN з посиланням на коментар компанії.

    «Відключені функції включають накладання трафіку в режимі реального часу на Google Maps, це функція, яку деякі дослідники використовували для спостереження за Україною здалеку, а також Live Busyness, функцію, яка показує, наскільки популярним може бути якесь місце в даний момент часу», - зазначається у коментарі.

    Компанія пояснила, що зміни застосували, щоб забезпечити безпеку українців, а також після консультацій із місцевою владою.

    За словами Google, оновлення трафіку, як і раніше, доступні в Україні при використанні режиму навігації Google Maps.

    Нагадаємо, Австралія вводить санкції проти Путіна і членів Радбезу Росії.

    Теги: Росія Google війна #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Сервіс Google Maps заблокував в Україні дві функції задля безпеки