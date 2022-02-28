Сервіс Google Maps заблокував в Україні дві функції задля безпеки

Зміни були застосовані, щоб забезпечити безпеку українців, а також після консультацій із місцевою владою.

Сервіс Google Maps заблокував в Україні дві функції, що надають користувачам інформацію в режимі реального часу. Про це повідомляє CNN з посиланням на коментар компанії.

«Відключені функції включають накладання трафіку в режимі реального часу на Google Maps, це функція, яку деякі дослідники використовували для спостереження за Україною здалеку, а також Live Busyness, функцію, яка показує, наскільки популярним може бути якесь місце в даний момент часу», - зазначається у коментарі.

Компанія пояснила, що зміни застосували, щоб забезпечити безпеку українців, а також після консультацій із місцевою владою.

За словами Google, оновлення трафіку, як і раніше, доступні в Україні при використанні режиму навігації Google Maps.

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