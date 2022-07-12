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    Новини

    Нова зустріч у рамках формату Рамштайн: стала відома дата

    Міністри оборони України та США узгодили дату четвертої зустрічі у форматі Рамштайн - Нова зустріч у рамках формату Рамштайн: стала відома дата
    Міністри оборони України та США узгодили дату четвертої зустрічі у форматі Рамштайн
    фото: twitter.com/oleksiireznikov

    Четвертий етап перемовин в рамках антипутінської коаліції анонсував Пентагон

    Четверта зустріч контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн має відбутись онлайн 20 липня. Про це повідомила пресслужба Пентагону.

    Очільник Пентагону Ллойд Остін і міністр оборони України Олексій Резніков обговорили порядок денний наступної контактної групи з питань оборони України (UDCG).

    Також вони обмінялися думками щодо майбутньої допомоги США та НАТО Україні через формат UDCG.

    Крім того, Ллойд Остін надав Резнікову оновлену інформацію про безпекову допомогу США Україні, включаючи новий пакет на 400 мільйонів доларів, оголошений 8 липня.

    В свою чергу, Олексій Резніков надав оновлену інформацію про ситуацію на місці.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Нова зустріч у рамках формату Рамштайн: стала відома дата