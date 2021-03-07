Нові правила вʼїзду до Нідерландів: що потрібно знати українцям

Для в'їзду до Нідерландів тре пройти тест не пізніше ніж за 4 години до посадки в літак

Тепер для відвідин країни може вистачити тільки одного тесту

Для українських туристів, що прибувають до Нідерландів, починають діяти нові правила вʼїзду до країни. Як повідомляє Avianews.com, тепер мандрівники можуть здавати тільки один ПЛР-тест, якщо з моменту взяття зразка до моменту посадки в літак пройшло не більше 12 годин.

Також для пасажирів залишили минулий спосіб здачі тестів, який передбачає проходження відразу двох тестів.

Один аналіз необхідно здати методом ПЛР. При цьому з моменту тестування до моменту перетину кордону Нідерландів має пройти не більше 72 годин.

Другий тест передбачає експрес-перевірку на коронавірус. Його необхідно пройти не більше ніж за 4 години до посадки в літак.

Всі тести на коронавірус повинні мати негативний результат. Тільки в такому випадку людину пустять в літак.

Вимоги по тестуванню діють для всіх пасажирів 13 років і старших, які слідують як в Нідерланди, так і з пересадкою в аеропорту Амстердама в треті країни.

Раніше стало відомо, що з 1 лютого в Нідерландах почали впроваджувати експрес-тести, які виявляють коронавірус за диханням людини.