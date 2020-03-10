Україна може не помітити прихід коронавірусу

Миємо руки і дивимося на ситуацію з оптимізму...

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В Украине столько новостей про коронавирус, как будто мы это заметим.

В феврале в Днепропетровской области прошло совещание по борьбе с коронавирусом. Итоги такие:

Обсудили и решили - мыть руки с мылом. В общем, довольно типичная картина. А как иначе? Бюджет не выполняется, денег нет на текущие потребности, и государство делает вид, что все нормально, потому что ничего больше не получается...

Приход коронавируса Украина может и не заметить. Коронавирусы, свиные и птичьи гриппы, и прочие сезонные респираторные вирусы, все это проблема там, далеко в развитых странах, где созданы транспортные хабы, где пассажирские потоки в десятки миллионов людей ежедневно, которые разносят быстро вирусы, там существует эффективный санитарный контроль и государство финансирует соответствующие программы здравоохранения. Там это выявляют и беспокоятся, плюс тысяча заболевших, минус тысяча, тратятся на тесты.

В этих странах делают новости про коронавирус, а Украина рестранслирует страшилки на себя, хотя у нас таких пассажирских потоков нет, мы на обочине мировых трафиков, поэтому есть заболевшие, но это пока единицы. Весь расчет, что там где-то, разберутся и научатся.

Ну, какой-то респираторный вирус зашел - так ведь скоро потеплеет, весна, эпидемия пойдет на спад, да и меры ограничительные по всему миру. Так что моем руки и побольше оптимизма. Авось не заметим.