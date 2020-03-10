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    Думки вголос

    Україна може не помітити прихід коронавірусу

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    Україна може не помітити прихід коронавірусу

    Миємо руки і дивимося на ситуацію з оптимізму...

    Мовою оригіналу

    В Украине столько новостей про коронавирус, как будто мы это заметим.

    В феврале в Днепропетровской области прошло совещание по борьбе с коронавирусом. Итоги такие:

    • тестов на коронавирус нет;
    • защитных костюмов для медиков нет;
    • аппаратов для искусственной вентиляции легких в «скорые» почти нет;
    • запасов сильных антибиотиков для борьбы с другими вирусами;
    • на область всего 180 боксов для инфекционных больных;
    • зона обсервации подозреваемых на вирус - в 100 км.

    Обсудили и решили - мыть руки с мылом. В общем, довольно типичная картина. А как иначе? Бюджет не выполняется, денег нет на текущие потребности, и государство делает вид, что все нормально, потому что ничего больше не получается...

    Приход коронавируса Украина может и не заметить. Коронавирусы, свиные и птичьи гриппы, и прочие сезонные респираторные вирусы, все это проблема там, далеко в развитых странах, где созданы транспортные хабы, где пассажирские потоки в десятки миллионов людей ежедневно, которые разносят быстро вирусы, там существует эффективный санитарный контроль и государство финансирует соответствующие программы здравоохранения. Там это выявляют и беспокоятся, плюс тысяча заболевших, минус тысяча, тратятся на тесты.

    В этих странах делают новости про коронавирус, а Украина рестранслирует страшилки на себя, хотя у нас таких пассажирских потоков нет, мы на обочине мировых трафиков, поэтому есть заболевшие, но это пока единицы. Весь расчет, что там где-то, разберутся и научатся.

    Ну, какой-то респираторный вирус зашел - так ведь скоро потеплеет, весна, эпидемия пойдет на спад, да и меры ограничительные по всему миру. Так что моем руки и побольше оптимизма. Авось не заметим.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    коронавірус
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