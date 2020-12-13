Нові санкції США проти «Північного потоку-2»: Зеркаль назвала дві пастки для РФ

Радниця голови «Нафтогазу» перерахувала дві бюрократичні пастки, які США підготували для росіян

У проєкті оборонного бюджету США на 2021 рік, підтриманому Конгресом, передбачені «пастки» для газопроводу «Північного потоку-2».

Про це у своєму блозі написала радниця голови правління НАК «Нафтогаз Україна» Олена Зеркаль.

«Додаткові санкції... фактично унеможливлюють його реалізацію. Новий проєкт накладає обмеження на компанії, залучені до будь-яких «трубоукладальних робіт» (включно з підготовкою майданчика, облаштуванням траншеї, дослідженням морського дна, розміщенням щебеню – ним трубу «засипають» на дні – чи будь-якими іншими роботами з трубами)», – написала вона.

Радниця голови «Нафтогазу» зазначила, що «найцікавішими тут є дві бюрократичні пастки, які США підготували для росіян, – страхування та сертифікація».

«Так сталося у цивілізованому світі, що без страхування судно не зайде в жоден порт. А з новим пакетом санкцій жодна серйозна організація таких послуг проєкту не надасть», – пояснила Зеркаль.

За її словами, у світі «менше двох десятків компаній, які проводять сертифікацію проєктів такого рівня. І коли санкції США наберуть чинності, жодна з них не ризикне зв’язуватися з «Північним потоком-2».

«Тобто, навіть якщо росіянам, попри власну технологічну неспроможність, вдасться завершити газопровід, він так і лежатиме на балтійському дні пам’ятником трубі вартістю майже $10 млрд», – підкреслила Зеркаль.

Нагадаємо, 11 грудня Сенат США слідом за Палатою представників підтримав проєкт оборонного бюджету країни на 2021 рік, який передбачає і посилення санкцій проти «Північного потоку-2».

Зазначимо, президент США Дональд Трамп пообіцяв накласти вето на оборонний бюджет, в якому є нові санкції проти «Північного потоку-2».

Раніше ЗМІ писали, що обраний президентом Джо Байден має намір назавжди зупинити будівництво «Північного потоку-2», розширивши санкції проти осіб і компаній, причетних до будівництва газогону.

«Північний потік-2» – газопровід з Росії до Німеччини через Балтійське море довжиною 1 200 км. Має геополітичне значення для РФ через те, що після його добудови Україна втратить статус головного транзитера російського газу до ЄС.

21 грудня 2019 року Дональд Трамп схвалив пакет санкцій проти російсько-німецького газопроводу Північний потік-2. Розчерк пера змусив західних підрядників згорнути будівництво практично готового об'єкта і зберіг за Україною статус транзитера російського газу. Для завершення будівництва необхідно прокласти 120 км труб, але РФ не зможе цього зробити без залучення західних технологій.

Раніше добудову газогону блокувала Данія, проте у жовтні 2020 року Копенгаген дав дозвіл на прокладання труб своїх у територіальних водах. Таким чином, головною перепоною для добудови Північного потоку-2 є санкції США від грудня 2019 року.