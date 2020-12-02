У Німеччині вигадали, як обійти санкції за будівництво «Північного потоку-2»

Пауза в будівництві «Північного потоку-2» тривала близько року

У ФРН хочуть створити «спеціальний фонд щодо захисту клімату»

У Німеччині можуть створити спеціальний фонд, який допоможе компаніям обійти санкції США проти газопроводу «Північний потік-2». Завдяки цьому задіяні в проєкті німецькі компанії не будуть прямо взаємодіяти з російською стороною.

Про це пише Bild.

Повідомляється, що прем'єр землі Мекленбург-Передня Померанія Мануела Швезіг планує створити спеціальний фонд щодо захисту клімату. Цей фонд надалі класифікуватиме «Північний потік-2», як один з найважливіших елементів захисту навколишнього середовища в регіоні.

Очікується, що дана організація послужить успішному завершенню проєкту. Зокрема, фонд створить підприємство, продукти і послуги якого будуть служити завершенню будівництва газопроводу.

З його допомогою компанії не будуть на пряму взаємодіяти з російською стороною, у зв'язку з чим на них не будуть поширюватися санкції США.

Як відомо, будівництво газопроводу «Північній потік-2» відновиться в грудні. Пауза в будівництві тривала близько року.

«Північний потік-2» – газопровід з Росії до Німеччини через Балтійське море довжиною 1200 км. Має геополітичне значення для РФ через те, що після його добудови Україна втратить статус головного транзитера російського газу до ЄС.

21 грудня 2019 року Дональд Трамп схвалив пакет санкцій проти російсько-німецького газопроводу «Північний потік-2». Розчерк пера змусив західних підрядників згорнути будівництво практично готового об'єкта і зберіг за Україною статус транзитера російського газу. Для завершення будівництва необхідно прокласти 120 км труб, але РФ не зможе цього зробити без залучення західних технологій.

Раніше добудову газогону блокувала Данія, проте у жовтні 2020 року Копенгаген дав дозвіл на прокладання труб своїх у територіальних водах. Таким чином, головною перепоною для добудови «Північного потоку-2» є санкції США від грудня 2019 року.

Як повідомлялось, Бундестаг відмовився підтримувати «Північний потік-2».

США попередили європейські компанії, що беруть участь у будівництві «Північного потоку-2», про введення майбутніх санкцій.