Нові власники «Еспресо» заявили про політичний тиск на редакцію

Компанія Atmosphere Entertainment, Inc. зареєстрована в штаті Нью-Йорк, США, бенефіціарним власником якої є Іван Жеваго

Нові власники телеканалу «Еспресо» заявили, що на редакцію наразі відбувається політичний тиск. Про це йдеться у заяві компанії Atmosphere Entertainment, Inc. для засобів масової інформації. «Компанія Atmosphere Entertainment, Inc. дійсно придбала частку у капіталі українських підприємств, які здійснюють телевізійне мовлення під