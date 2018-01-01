Нові власники «Еспресо» заявили про політичний тиск на редакцію

Компанія Atmosphere Entertainment, Inc. зареєстрована в штаті Нью-Йорк, США, бенефіціарним власником якої є Іван Жеваго

Нові власники телеканалу «Еспресо» заявили, що на редакцію наразі відбувається політичний тиск. Про це йдеться у заяві компанії Atmosphere Entertainment, Inc. для засобів масової інформації. «Компанія Atmosphere Entertainment, Inc. дійсно придбала частку у капіталі українських підприємств, які здійснюють телевізійне мовлення під



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Компанія Atmosphere Entertainment, Inc. зареєстрована в штаті Нью-Йорк, США, бенефіціарним власником якої є Іван Жеваго

Нові власники телеканалу «Еспресо» заявили, що на редакцію наразі відбувається політичний тиск. Про це йдеться у заяві компанії Atmosphere Entertainment, Inc. для засобів масової інформації.

«Компанія Atmosphere Entertainment, Inc. дійсно придбала частку у капіталі українських підприємств, які здійснюють телевізійне мовлення під брендом «Еспресо». Ці угоди відбулися 30 грудня 2017 року відповідно до законодавства й пройшли процедуру фінансового моніторингу (комплаєнс). Ми пересвідчилися в легальності й доброчесності продавців, та самого активу. Йдеться про цілком прозору бізнесову угоду без використання офшорних юрисдикцій та схем ухилення від оподаткування», - йдеться у повідомленні

Atmosphere Entertainment, Inc. - американська приватна компанія, яке не втручається в журналістську діяльність і не перебуває під політичним впливом у США, Україні чи інших юрисдикціях, підкреслили заявники.

«Метою нашого інвестування в медіа-активи є розширення їх ринкового впливу та вартості й отримання прибутку. Atmosphere Entertainment, Inc. покладає великі надії на внутрішній медіа-ринок України, - який, як відомо, швидко розвивається після ліквідації монополії російських виробників аудіовізуального та новинного контенту. Atmosphere Entertainment, Inc. підтверджує свої наміри інвестувати додаткові кошти для розвитку бізнесу телеканалу «Еспресо», а також інших медіа-виробників і мовників України», - йдеться у заяві телеканалу.

«Ми з подивом дізналися про публікації щодо нібито сумнівності наших дій стосовно телеканалу «Еспресо». Atmosphere Entertainment, Inc. категорично відкидає будь-які претензії щодо відповідних комерційних угод. Підозрюємо, що відповідні інсинуації пояснюються намірами дискредитувати наші нові медіа-активи, вчинити тиск на їхніх працівників, посилити й без того монопольний вплив існуючих груп на телевізійному ринку України. Наголошуємо: Atmosphere Entertainment, Inc. не допустить ущемлення своїх прав інвестора в Україну, й захищатиме свої законні інтереси відповідно до українського та американського законодавства», - додали у компанії.

Компанія Atmosphere Entertainment, Inc. зареєстрована в штаті Нью-Йорк, США, бенефіціарним власником якої є Іван Жеваго, що входить до сім’ї Костянтина Жеваго – відомого українського промисловця й мецената.

Зазначимо, що редакції телеканалу та сайту «Еспресо» вбачають ознаки політичного тиску в зверненні депутата Верховної Ради від БПП Сергія Лещенка до НАБУ з вимогою провести розслідування проти телеканалу.