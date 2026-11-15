Новий складаний iPhone розчарував третину покупців: названо причини

Власники скаржаться на камери, відсутність Face ID та незручну конструкцію

Майже 30% учасників опитування серед перших власників складаного iPhone Duo заявили, що повернули смартфон і отримали гроші назад. Користувачів не влаштували фотографічні можливості пристрою, невеликий зовнішній екран, вага та особливості конструкції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на 9to5Mac.

Майже третина учасників опитування повернула смартфон

За результатами опитування 9to5Mac, близько 30% респондентів вирішили відмовитися від iPhone Duo та повернути пристрій. У голосуванні взяли участь майже 6 тис. читачів видання. Опитування стосувалося користувачів, які отримали смартфон у перші дні після початку продажів і вже могли скористатися 14-денним терміном повернення.

Водночас цей результат не є офіційною статистикою Apple і не відображає частку повернень серед усіх покупців. Йдеться про добровільне голосування аудиторії технологічного видання.

У коментарях читачі називали різні причини відмови від новинки. Один із них пояснив, що не готовий повертатися до Touch ID після тривалого використання Face ID. Інший зазначив, що для нього вирішальне значення мають можливості камер. Також власники нарікали на малий зовнішній дисплей і необхідність щоразу розкладати телефон, щоб скористатися великим екраном.

Один із респондентів розповів про пошкодження механізму складання під час подорожі Марокко. Після ночівлі в наметі в пустелі Сахара він почув хрускіт у шарнірі смартфона. Усередину потрапив пісок, через що пристрій перестав повністю розкладатися. Внутрішній дисплей продовжував працювати, але для закривання телефона доводилося докладати зусиль.

Чому формат смартфона не всім підійшов

Про досвід перших власників iPhone Duo також розповіло видання The Verge. Журналісти поспілкувалися з кількома людьми, які повернули пристрій у межах 14-денного терміну.

Одна з претензій стосувалася самої ідеї поєднання смартфона та планшета в одному корпусі. Контент-мейкер Бен Селігсон спочатку хотів отримати планшет, який можна носити в кишені. Однак під час повсякденного використання виявилося, що такий формат не завжди зручний.

Раніше чоловік міг залишити iPad на кухні з увімкненим відео, а телефон тримати при собі. Якщо надходило повідомлення, він просто відповідав на нього. З iPhone Duo доводилося переривати перегляд на великому екрані, щоб скористатися смартфоном. Зрештою власник вирішив повернути пристрій.

Серед інших причин відмови журналісти назвали значну вагу та габарити новинки, невеликий зовнішній дисплей і якість фотографій. Одна з покупчинь повернула навіть замінений смартфон після проблем із внутрішнім екраном та невдоволення розмірами пристрою.

Apple збирає відгуки про недоліки iPhone Duo

Після початку продажів компанія почала надсилати частині власників електронні анкети з проханням оцінити новинку. Про це 5 листопада повідомило видання MacRumors.

Apple цікавилася, чому покупці обрали саме складаний смартфон, чи влаштовує їх розмір зовнішнього дисплея та наскільки помітна складка посередині внутрішнього екрана. Окремо компанія запитувала про камеру під дисплеєм і якість фотографій. В останньому пункті користувачам пропонували самостійно написати, що вони хотіли б змінити або додати у пристрої.

Зазначимо, анкета не містила запитань про Touch ID, сумісність сторонніх застосунків або повідомлення про тріщини на дисплеї. Водночас перелік тем свідчить, що Apple збирає оцінки саме тих особливостей, які відрізняють перший складаний iPhone від звичайних моделей.



Які характеристики має складаний iPhone

За офіційними характеристиками Apple, iPhone Duo отримав титановий корпус і два OLED-дисплеї:

внутрішній екран – 7,6 дюйма;

зовнішній дисплей – 5,4 дюйма;

вага смартфона – 254 г;

товщина корпусу – 5,2 мм у розкладеному та 11,3 мм у складеному стані.

Основна камера складається з двох модулів по 48 Мп. Водночас пристрій не має окремого телеоб'єктива з п'ятикратним оптичним збільшенням, доступного у старших моделях iPhone 18 Pro. Фронтальна камера під внутрішнім дисплеєм має роздільну здатність 4 Мп.

Саме фотографічні можливості стали одним із предметів критики власників. Для покупців, які звикли до камер Pro-версій, перехід на складану модель виявився компромісом.



фото: Apple

Скільки коштує складаний iPhone

Перший складаний смартфон Apple належить до найдорожчих пристроїв компанії. У США стартова ціна iPhone Duo з пам'яттю 256 ГБ становить $1999. Версія на 512 ГБ коштує $2199, на 1 ТБ – $2599, а найдорожча конфігурація з 2 ТБ пам'яті – $3199. Такі ціни оприлюднила сама Apple.

В Україні вартість залежить від обсягу пам'яті та продавця. Станом на листопад модель із 256 ГБ коштує 133 999 грн, із 512 ГБ – 146 999 грн, а версія на 2 ТБ – 213 999 грн.

Чи є проблеми з попитом

Попри негативні відгуки, журналісти не вважають ситуацію провалом нового продукту. Автор матеріалу 9to5Mac Бен Лавджой припускає, що частина покупців сприймала перший складаний iPhone як експеримент. Люди хотіли випробувати незвичний формат, але після кількох днів використання зрозуміли, що він їм не підходить.

Ще одним аргументом на користь збереження попиту залишаються терміни доставки. За спостереженнями журналіста, на момент підготовки матеріалу окремі нові замовлення обіцяли доставити лише наприкінці січня 2027 року.

Водночас Bloomberg Intelligence прогнозує, що протягом перших 12 місяців Apple може продати 16 млн складаних iPhone. Це аналітичний прогноз, а не підтверджений показник реалізації.

Нагадаємо, невдовзі після старту продажів iPhone Duo власники почали повідомляти про тріщини та яскраві смуги на внутрішньому дисплеї. Дослідники виявили пошкодження поблизу центральної опори шарніра, однак остаточну причину несправності не встановили. Згодом Apple визнала проблему та запропонувала безплатну заміну несправних пристроїв.