Компанія Apple попередила користувачів iPhone у 99 країнах про хвилю шпигунських атак

Пристрої могли стати мішенню кібератак із застосуванням найманого шпигунського програмного забезпечення

Компанія Apple розпочала нову хвилю попереджень про шпигунські атаки, надіславши сповіщення користувачам iPhone у 99 країнах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Cyber Security News.

Компанія повідомила, що їхні пристрої могли стати мішенню кібератак із застосуванням найманого шпигунського програмного забезпечення.

Про нову розсилку сповіщень повідомив дослідник кібербезпеки Костін Раю. За попередньою інформацією, йдеться про окрему хвилю атак, яка не пов’язана з попередніми попередженнями Apple, надісланими в серпні.

Компанія не розкриває подробиць роботи своїх систем виявлення загроз, щоб не дати розробникам шпигунського ПЗ можливості пристосувати свої інструменти та обійти механізми захисту.

Нагадаємо, холодильники європейських супермаркетів знову стали жертвами кібератаки: 2 листопада магазини на великій території континенту – від Швеції до Бельгії – зазнали хакерської атаки, внаслідок якої температура в холодильниках різко підвищилася.

До слова, у ніч проти 2 листопада невідомі хакери зламали російського хостинг-провайдера Beget. Унаслідок атаки компанія втратила дані всієї хмарної інфраструктури.