ШІ-агенти отримали доступ до рахунків клієнтів найбільших банків США – Axios

Фінансові установи не завжди можуть визначити, чи діють автоматизовані помічники за вказівкою користувачів, чи самостійно

Кілька найбільших банків США виявили сторонніх агентів штучного інтелекту, які отримали доступ до рахунків клієнтів. Фінансові установи не завжди можуть визначити, чи виконують такі програми доручення користувачів, чи діють без їхнього відома. Про це повідомляє Axios із посиланням на джерела, пише «Главком».

Проблема виникла на тлі поширення ШІ-агентів – програм, здатних самостійно виконувати завдання від імені людини, зокрема взаємодіяти з онлайн-сервісами та обліковими записами.

Як зазначає видання, банки не завжди можуть точно встановити, чи дозволяв клієнт конкретні дії з рахунком, чи автоматизований помічник виконував їх за власною ініціативою. Це створює додаткові ризики для фінансових установ, які мають контролювати доступ до рахунків і безпеку операцій.

Головна проблема полягає в тому, що традиційні системи безпеки не завжди дають змогу відрізнити дії людини від операцій, які виконує ШІ-агент із доступом до її облікового запису.

Один із можливих способів зменшити ризики – дозволяти таким програмам лише переглядати інформацію про рахунки, не надаючи їм можливості переказувати кошти або виконувати інші фінансові операції.

Поширення ШІ-агентів ставить перед банками нове питання: як надавати клієнтам доступ до автоматизованих помічників, не втрачаючи контролю над операціями та захистом їхніх грошей. Водночас на цей момент не підтверджено викрадення коштів із рахунків клієнтів.

Варто нагадати, що у сервісі OpenCode, який допомагає програмістам працювати за допомогою штучного інтелекту, стався витік даних. Через дії хакерів сторонні особи могли отримати доступ до платних можливостей OpenAI, Anthropic та інших компаній. Це створило ризик того, що зловмисники користуватимуться штучним інтелектом, а рахунки за їхні запити оплачуватимуть справжні власники облікових записів.