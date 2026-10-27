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Apple визнала дефект та оголосила про безкоштовну заміну нових iPhone Duo

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Apple визнала дефект та оголосила про безкоштовну заміну нових iPhone Duo
У частини покупців проблеми почалися через шість годин після придбання смартфона
фото: скриншот з відео

У частини власників складаного смартфона тріскається внутрішній дисплей, а несправність може виникнути вже за кілька годин використання

Apple підтвердила проблему з внутрішнім екраном свого першого складаного смартфона iPhone Duo та запропонувала заміну пристроїв із несправним дисплеєм. Скарги почали з’являтися в соцмережах невдовзі після старту продажів: користувачі повідомляють про тріщини вздовж лінії згину та яскраві смуги на екрані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters та заяву компанії.

«Ми знаємо про проблему, яка впливає на внутрішній дисплей невеликої кількості пристроїв iPhone Duo. Якщо користувачі зіткнулися з проблемами дисплея свого iPhone Duo, їм слід звернутися до AppleCare для заміни», – заявили в компанії.

У нового пристрою Apple виявили проблеми з екраном
У нового пристрою Apple виявили проблеми з екраном
Фото: кадр з відео

За даними Apple, несправність у постраждалих пристроях проявляється досить швидко. Водночас компанія не уточнила, скільки саме смартфонів мають дефект, і не пояснила його причину.

Після початку продажів власники смартфонів почали публікувати фотографії пошкоджених дисплеїв. На деяких пристроях тріщини з’являлися біля центрального шарніра – у місці, де екран складається навпіл. Інші користувачі повідомляли про яскраві лінії та світлі плями на внутрішньому дисплеї.

Один із покупців в Австралії розповів, що пошкодження виникло приблизно через шість годин після придбання смартфона. За його словами, під час відкривання пристрою він відчув опір у районі шарніра, після чого почув тріск. Згодом на екрані з’явилася помітна несправність. Чоловік повідомив, що в магазині Apple йому замінили пристрій.

Водночас ці повідомлення не свідчать, що дефект стосується всіх iPhone Duo. Apple наголошує, що проблема виникла лише в невеликої кількості пристроїв.

Фахівці сервісу iFixit дослідили конструкцію шарніра смартфона та змоделювали його роботу на основі відео розбирання, патентів і комп’ютерної томографії. За їхніми припущеннями, одна з центральних опорних деталей механізму може не відходити від екрана належним чином під час складання. Це створює локальне навантаження на дисплей і потенційно може спричиняти пошкодження.

iPhone Duo почали продавати минулого тижня. Через складність виробництва складаного смартфона аналітики очікують обмеженої кількості пристроїв у продажу. Це може ускладнити й оперативну заміну несправних телефонів.

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Теги: Apple смартфон технології

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