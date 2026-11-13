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Серед зумерів несподівано набрав популярності iPhone 5C: що їх привабило

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Серед зумерів несподівано набрав популярності iPhone 5C: що їх привабило
Фахівці застерігають від покупки iPhone 5C
фото: Apple

За останній рік кількість пошукових запитів «купити iPhone 5C» зросла на рекордні 40 500%

Смартфон iPhone 5C, який Apple представила ще у 2013 році, несподівано повернувся в центр уваги. Особливий інтерес до нього проявляють представники покоління Z, яких привабила камера пристрою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TechRadar.

За останній рік кількість пошукових запитів «купити iPhone 5C» зросла на рекордні 40 500%. Також значно збільшився інтерес до його камери: запити «камера iPhone 5C» почали шукати на 1815% частіше. Водночас загальна кількість пошуків цієї моделі зросла на 264%.

Таку популярність експерти пов’язують із поверненням моди на ретрофотографію та естетику Y2K, яка відтворює стиль кінця 1990-х і початку 2000-х років. Камера iPhone 5C з роздільною здатністю 8 Мп дозволяє отримувати знімки з характерним вінтажним ефектом, який відрізняється від фотографій, зроблених на сучасні смартфони.

Однак фахівці застерігають від покупки такого пристрою. iPhone 5C вже близько 13 років, а його останньою доступною операційною системою є iOS 10.3.3, випущена у 2017 році. Відтоді смартфон не отримував оновлень безпеки. Це означає, що пристрій більше не може забезпечувати належний рівень захисту персональних даних. Його використання може супроводжуватися ризиками витоку інформації, злому облікових записів та іншими кіберзагрозами.

Як повідомлялося, компанія Apple розпочала нову хвилю попереджень про шпигунські атаки, надіславши сповіщення користувачам iPhone у 99 країнах. 

До слова, компанія Apple підготувала масштабне оновлення Siri, яке розширить можливості голосового помічника та дозволить йому працювати не лише з вбудованими сервісами, а й зі сторонніми застосунками.

Теги: зумери Apple

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