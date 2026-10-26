Залежність ЗСУ від Starlink: The Telegraph нагадав урок Другої світової

Видання застерігає: доступ цілої країни до критичної технології не повинна визначати одна приватна компанія

Британська газета The Telegraph порівняла залежність ЗСУ від Starlink із розвідувальним провалом союзників перед німецьким наступом в Арденнах у грудні 1944 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Telegraph.

Що пише видання

Автори вважають, що проблеми з доступом до Starlink стали тривожним сигналом. На їхню думку, суть не стільки в тому, хто винен в обмеженнях, скільки в тому, що Київ надто покладався на єдину систему без резервного варіанта. Ситуація, коли одна компанія впливає на доступ усієї країни до технології, виявила вразливість української оборони. Газета наголошує на потребі мати резервні системи зв'язку.

Урок Арденн

Для історичної паралелі видання звертається до грудня 1944 року, коли нацистська Німеччина вдарила через Арденнські ліси в Бельгії та Люксембурзі. Це була остання велика спроба німців змінити перебіг війни на Західному фронті. Американські та британські війська не були готові до такого удару, і за оцінкою, яку наводить видання, загинуло майже 20 тис. військових, переважно американців.

Після боїв союзники з'ясовували, чому розвідка не попередила про загрозу. Одним із ключових елементів розслідування стала робота центру дешифрування в Блетчлі-Парку, де фахівці, зокрема математик Алан Тьюрінг, розшифровували німецькі повідомлення. Коли німці змінювали шифри, роботу цього центру тимчасово ускладнювали збої. Накопичувалися нерозшифровані повідомлення, а пріоритети в їх обробці визначити було неможливо. Згодом виявилося, що частина перехоплень містила важливі відомості про підготовку наступу.

Що відбувається зі Starlink

14 жовтня SpaceX запровадила обмеження роботи терміналів Starshield під час руху: поріг становить 100 миль на годину, або близько 161 км/год. Українські військові не отримали попередження, що призвело до зриву низки бойових місій. Ілон Маск заявив, що військові нібито порушили умови користування, застосувавши Starlink для ударів дронів.

22 жовтня Трамп підтвердив, що Україні повернули доступ до системи. Проте, за даними джерел Міноборони, станом на ранок 23 жовтня військові й надалі фіксували втрату зв'язку на швидкості 140–161 км/год, а підтверджень скасування обмежень не було.

Пошук альтернатив

22 жовтня Міністерство оборони України підписало з фінськими компаніями ICEYE та Nokia лист про наміри щодо співпраці. Мова йде про можливість створення захищеної супутникової системи зв'язку, яка перебуватиме під контролем української держави. Терміни реалізації й обсяги фінансування поки не називають. Раніше «Главком» також розбирав, чи зможе Україна воювати без Starlink, яким є стан альтернатив.

Висновок для Британії

Видання поширює цей урок і на оборонну політику Великої Британії, яка, за його оцінкою, залежить від низки критичних систем іноземного виробництва. Розвиток власних технологій потребуватиме додаткових коштів, проте відсутність контролю над ключовими системами зв'язку, на думку авторів, створить ще більші ризики. Якщо цього не зробити, застерігає газета, це наблизить момент, коли вороги без попередження виведуть танки з лісу, щоб знищити Захід.

Нагадаємо, що український сегмент Starshield уже втрачав зв'язок під час руху. Докладніше – у матеріалі «Главкома» «SpaceX запровадила обмеження Starlink для ЗСУ».