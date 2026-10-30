В Україні стартували продажі першого складаного iPhone Duo: яка ціна новинки

iPhone Duo – перший складаний смартфон в історії компанії

Смартфон доступний у двох кольорах

Сьогодні, 30 жовтня, в Україні офіційно стартували продажі iPhone Duo – першого складаного смартфона Apple. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на авторизованого дистриб'ютора Apple в Україні «АСБІС-Україна».

Новий iPhone став доступним для придбання в офіційних партнерів бренду.

Ціни на смартфон починаються від 136 999 грн і сягають майже 217 тис. грн. Однак не всі версії iPhone Duo вже є в магазинах. Деякі поки доступні лише за передзамовленням.

Смартфон доступний у двох кольорах: світлому Star White та темно-синьому Night Sky.

Вартість залежить від обсягу пам’яті:

256 ГБ – 136 999 грн;

512 ГБ – 149 999 грн;

1 ТБ – 176 999 грн;

2 ТБ – 216 999 грн.

Нагадаємо, на початку вересня компанія Apple представила iPhone Duo – перший складаний смартфон в історії компанії. Новинка має 7,6-дюймовий внутрішній дисплей, зовнішній екран на 5,4 дюйма, чип A20 Pro та стартову ціну $1 999.

До слова, власники складаного iPhone Duo повідомляють про поломки внутрішнього екрана: тріщини та яскраві смуги пікселів. Розбирання пристрою показало, що пошкодження зосереджені біля центральної опори петлі.

Згодом Apple підтвердила проблему з внутрішнім екраном свого першого складаного смартфона iPhone Duo та запропонувала заміну пристроїв із несправним дисплеєм.