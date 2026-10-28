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Apple представила перший сенсорний MacBook Pro: ціна та характеристики (відео)

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Apple представила перший сенсорний MacBook Pro: ціна та характеристики (відео)
Новий MacBook Pro отримав сенсорний дисплей PROLED XDR та інтерактивну область Dynamic Island
Фото: Apple

Компанія вперше додала до ноутбука сенсорний OLED-дисплей та Dynamic Island

Apple 28 жовтня представила новий MacBook Pro, який вперше отримав сенсорний екран. Користувачі зможуть керувати ноутбуком не лише за допомогою клавіатури та трекпада, а й безпосередньо дотиками до дисплея. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний пресреліз Apple.

Головним нововведенням став дисплей PROLED XDR із технологією tandem OLED. Він підтримує частоту оновлення до 120 Гц, яскравість до 2000 ніт та контрастність 10 000 000:1.

Сенсорне керування дозволяє прокручувати сторінки, збільшувати фотографії, переміщувати об'єкти та працювати безпосередньо з графічними редакторами. При цьому Apple зберегла звичні клавіатуру й трекпад.

https://x.com/GLAVCOM_UA/status/2115505989508088102?s=20&fbclid=IwY2xjawVPGbBleHRuA2FlbQIxMABwZG9mBWJyaWQRMUNUR3RPZVBPZ0VLTnlBYkxzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEeqezFuxNksIGUy8DFAwu2O_HC-pJCfobcqBsF1NgprhMAD4CPRNDLT8P1Wg0_aem_weyOpxBwpWwWVXXdQuZnbg
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Що змінилося в MacBook Pro

Компанія також замінила традиційний виріз у верхній частині екрана на Dynamic Island – інтерактивну область, знайому користувачам iPhone.

Вона об'єднує пошук Spotlight, сповіщення, активні процеси та функції голосового помічника Siri AI.

Новий MacBook Pro працює під керуванням macOS 27 Golden Gate, інтерфейс якої адаптований до сенсорного керування. Система також отримала розширені можливості Apple Intelligence.

Ноутбук став тоншим і легшим. Вага 14-дюймової версії становить приблизно 1,36 кг, а 16-дюймової – 1,81 кг.

За продуктивність відповідають процесори M5 Pro та M5 Max. Максимальна конфігурація передбачає до 128 ГБ об'єднаної оперативної пам'яті та 16 ТБ накопичувача.

Apple також заявляє про автономність до 24 годин, підтримку Wi-Fi 7, Bluetooth 6 і Thunderbolt 5.

Скільки коштує новий MacBook Pro

У США вартість нових ноутбуків залежить від діагоналі екрана та процесора:

  • 14 дюймів, M5 Pro – від $2899;
  • 16 дюймів, M5 Pro – від $3399;
  • 14 дюймів, M5 Max – від $4499;
  • 16 дюймів, M5 Max – від $4799.

Попередні замовлення відкрили 28 жовтня, а офіційний початок продажів запланований на 6 листопада 2026 року.

Нагадаємо, Apple тривалий час відмовлялася від сенсорних екранів у ноутбуках, розділяючи можливості Mac та iPad. Представлення нового MacBook Pro стало зміною цього підходу: компанія вперше поєднала повноцінну настільну операційну систему із сенсорним керуванням.

Водночас Apple продовжує розвивати власні процесори серії M, орієнтуючись на продуктивність у професійних програмах, обробку відео, графіку та завдання штучного інтелекту.

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Теги: Apple MacBook відео

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