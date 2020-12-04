Новим генсеком ОБСЄ вперше стала жінка

Хельзі Шмідт 59 років, вона з 2016 року обіймає посаду генерального секретаря Європейської служби в міжнародних справах

Дипломата з ФРН Хельгу Шмідт обрали на пленарному засіданні

Рада міністрів ОБСЄ офіційно затвердила кандидатуру дипломата з ФРН Хельги Шмідт на посаді генсека ОБСЄ. Про це повідомило у п'ятницю, 4 грудня, у Twitter представництво Німеччини в цій організації.

«Тепер офіційно: пленарне засідання ОБСЄ призначило Хельгу Шмідт генеральним секретарем, Матео Мікаччі директором Бюро з демократичних інститутів і прав людини, Кайрата Абдрахманова верховним комісаром з національних меншин і Терезу Рібейру представником з питань свободи ЗМІ», – йдеться в заяві місії Німеччини в ОБСЄ.

Шмідт змінила на цій посаді Томаса Гремінгера. Повноваження Гремінгера завершилися вже у липні, і відтоді організація фактично перебувала без формального керівника.

Хельзі Шмідт 59 років, із 2016 року вона є генеральним секретарем Європейської служби в міжнародних справах. До цього вона активно брала участь у переговорах щодо вироблення Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) з іранської ядерної проблеми.

Як повідомлялося, посли 57 країн-учасниць ОБСЄ 1 грудня ввечері погодили запропонований Албанським головуванням в ОБСЄ пакет кадрових призначень на керівні посади: генсека, директора Бюро з демократичних інститутів та прав людини, верховного комісара з питань національних меншин та представника з питань свободи ЗМІ, – які залишаються вакантними з 18 липня. Коли закінчився термін повноважень попередніх чотирьох топпосадовців ОБСЄ, країни-учасниці не змогли досягти консенсусу щодо їх перепризначення на другий трирічний термін.