ЗМІ: новим генсеком ОБСЄ вперше може стати жінка

Рішення щодо погодження пакету кадрових призначень мало не зірвала Угорщина через напруження у відносинах з Україною

Посли країн-учасниць ОБСЄ погодили низку кадрових призначень на керівні посади в Організації, зокрема новим генеральним секретарем ОБСЄ стане німкеня Гельга Шмід.

Про це повідомляє австрійська газета Die Presse з посиланням на джерела в ОБСЄ.

За інформацією видання, посли 57 країн-учасниць ОБСЄ 1 грудня ввечері погодили запропонований Албанським головуванням в ОБСЄ пакет кадрових призначень на керівні посади: генсека, директора Бюро з демократичних інститутів та прав людини, верховного комісара з питань національних меншин та представника з питань свободи ЗМІ, – які залишаються вакантними з 18 липня. Коли закінчився термін повноважень попередніх чотирьох топпосадовців ОБСЄ, країни-учасниці не змогли досягти консенсусу щодо їх перепризначення на другий трирічний термін.

Зокрема, як пише видання, погоджено, що кар'єрний дипломат з Німеччини Гельга Шмід, яка з 2016 року обіймає посаду генерального секретаря Європейської служби зовнішніх відносин, стане новим генсеком ОБСЄ – і одночасно першою жінкою на цій посаді.

Представником ОБСЄ з питань свободи ЗМІ може стати чинний державний секретар міністерства закордонних справ Португалії Тереза Рібейро, а директором Бюро з демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) – італійський ексдепутат Маттео Мекаччі, який очолює неурядову організацію International Campaign for Tibet.

Посада верховного комісара ОБСЄ з питань національних меншин має відійти колишньому міністру закордонних справ Казахстану Кайрату Абдрахманову, який зараз є послом РК у Швеції.

Водночас газета, посилаючись на дипломатів в ОБСЄ, повідомляє, що рішення щодо погодження пакету кадрових призначень мало не зірвала Угорщина через напруження у відносинах з Україною, які виникли в останні дні. Однак ближче до вечора 1 грудня суперечку вдалося владнати, і в угорської сторони більше не було заперечень.

Зазначається, що офіційне рішення щодо цих призначень прийме Рада міністрів ОБСЄ, яка проходитиме 3-4 грудня у форматі відеоконференції. У разі затвердження усі четверо топчиновників ОБСЄ зможуть стати до роботи вже цього місяця.

До слова, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відреагував на нове загострення відносин між Україною та Угорщиною, заявивши, що обидві країни повинні вирішити конфлікт у двосторонньому порядку.

Джерело: Укрінформ