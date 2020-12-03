«Це скандал». МЗС Угорщини заявило, що ОБСЄ не хоче контактувати з угорцями на Закарпатті

Керівник МЗС Угорщини знову пообіцяв, що Угорщина блокуватиме зближення НАТО та України

Петер Сійятро заявив, що глава спеціальної моніторингової місії у Києві дозволив членам ОБСЄ контактувати тільки з українськими спецслужбами

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто поскаржився, що спеціальна моніторингова місія ОБСЄ не дозволяє своїм членам контактувати з представниками угорської меншини на Закарпатті. Про це Сійярто заявив на засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ.

Він сказав, що просив Албанію, яка зараз головує в ОБСЄ, прислати спостерігачів на Закарпаття, де у понеділок відбулися обшуки СБУ, проте глава спеціальної моніторингової місії у Києві заборонив членам місії контактувати з угорцями Закарпаття, а дозволив їм поговорити тільки з українськими спецслужбами.

«Це неприпустимо, обурливо і скандально. Це суперечить цілям і принципам ОБСЄ, і рішенню про створення цієї спеціальної спостережної місії, у яку Угорщина також робить свій вклад», ─ заявив Сійярто.

Угорський міністр попросив прем'єр-міністра Албанії вжити заходів, щоб місія ОБСЄ могла зв'язатися також з представниками угорської громади.

Також Сійятро очікує солідарності від членів НАТО і пообіцяв, що Угорщина блокуватиме зближення НАТО та України, поки українці будуть тиснути на угорську національну меншину.

Як повідомлялося, вчора, 2 грудня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відреагував на нове загострення відносин між Україною та Угорщиною, заявивши, що обидві країни повинні вирішити конфлікт у двосторонньому порядку.

Нагадаємо, 2 грудня депутати правлячої партії Угорщини заявили про «громадянську війну» на Закарпатті.

30 листопада на Закарпатті новообрані депутати після присяги заспівали гімн Угорщини.

Також 30 листопада СБУ провела обшуки у лідерів угорської меншини Закарпаття. Під час обшуків правоохоронці виявили низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану «Велику Угорщину» та створення етнічної автономії на Закарпатті.



