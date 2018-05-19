Новим маршрутом імпорту газу в Україну зацікавилися 11 компаній

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Газотранспортна система

Загальна потужність трубопроводу - до 10 млрд кубометрів газу на рік, що вдвічі перевищує запропоновані потужності

11 європейських компаній та українських газових трейдерів зацікавилися транспортуванням газу по Трансбалканському трубопроводу, що з'єднує Румунію та Україну.

Про це повідомляє прес-служба «Укртрансгазу».

«Трубопровід «Транзит-1», який є одним з трьох трубопроводів Трансбалканського маршруту, сьогодні використовується для транспортування природного газу з РФ до Болгарії, причому довгостроковий контракт на бронювання цього трубопроводу «Газпромом»на території Румунії завершився в 2016 році», - йдеться в повідомленні.

Загальна потужність трубопроводу - до 10 млрд кубометрів газу на рік, що вдвічі перевищує запропоновані потужності, відзначили в компанії.

Відзначається, що «Укртрансгаз» готується до переходу на прямі взаємовідносини з суміжними операторами ГТС на всіх міжнародних точках входу/виходу.

Це стане можливим у 2020 році після закінчення транзитного контракту з «Газпромом», заявляє оператор.

«10-річний план розвитку оператора ГТС Румунії компанії SNTGN Transgaz SA включає проект з'єднання національної ГТС і румунських офшорних родовищ газу з трубопроводом «Транзит-1». Оператори ГТС Румунії та України також домовилися про реконструкцію ГВС «Ісакча-1», що дозволить поліпшити точність вимірювання газу і забезпечить можливість двостороннього потоку газу в цій точці з'єднання систем», - резюмували в компанії.

Зазначимо, що обсяг газу в підземних газових сховищах України станом на 16 травня збільшився до 8,729 млрд куб. м,

До слова, президент РФ Володимир Путін після переговорів з канцлером Німеччини Ангелою Меркель заявив, що запуск «Північного потоку-2» не означає зупинення транзиту газу через Україну.