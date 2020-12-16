Вперше за 12 років. Сенат США затвердив нового посла у Білорусі

Послом у Білорусі стане Джулі Фішер, яка раніше обіймала посаду заступниці постпреда США при НАТО

Сенат США більшістю голосів затвердив кандидатуру дипломата Джулі Фішер на пост нового посла в Мінську. Трансляція цієї наради велася на сайті Верхньої палати американського законодавчого органу.

Джулі Фішер тепер перша американська дипломатка в Білорусі з 2008 року. Тодішнього посла Карен Стюарт відкликали із Білорусі в березні 2008 року у відповідь на аналогічну дію Мінська, коли влада країни відкликала зі столиці США свого посла Михайла Хвостова. Причиною стало введення санкцій США проти Білорусі через порушення прав людини.

Терміни відправки Фішер в Мінськ поки не повідомляються.

Зазначається, що президент США Дональд Трамп повідомив про плани висунути Фішер на пост посла США в Білорусії у квітні. У травні він вніс її кандидатуру на затвердження Конгресу.

Раніше Фішер обіймала посаду заступниці постпреда США при НАТО, тимчасової повіреної у справах США у РФ. Також Фішер працювала в американських посольствах у Грузії й Україні.

Нагадаємо, на початку року держсекретар Майк Помпео офіційно відвідав Республіку Білорусь, де зустрівся з президентом країни Олександром Лукашенком і главою МЗС Володимиром Макєєм. Це був перший візит глави Держдепартаменту в Білорусь з 1994 року.

У 2019 році Мінськ та Вашингтон вирішили відновити міждержавні зв'язки на рівні послів після більш ніж 11 років «заморожених відносин». Зокрема у США ухвалили рішення про відновлення дипломатичного представництва у Білорусі на рівні послів.

Читайте також: Білорусь розширила санкції у відповідь проти країн ЄС та Канади