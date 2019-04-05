Новим президентом Світового банку став заступник міністра фінансів США



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Девід Мелпас очолив Світовий банк

Кандидатуру Мелпаса на пост глави банку висунув Дональд Трамп

Заступника міністра фінансів США з міжнародних справ Девіда Мелпаса обрали новим президентом Світового банку. Про це йдеться в офіційній заяві на сайті Світового банку.

Зазначається, що Мелпас приступить до виконання своїх обов'язків з 9 квітня.

«Виконавчі директори пройшли процедуру відбору, узгодженого в 2011 році. Процес включав відкриту, прозору кандидатуру, де будь-який член Банку міг бути запропонований будь-яким виконавчим директором або губернатором через виконавчого директора. Потім було проведено ретельну перевірку та всебічне інтерв'ю виконавчими директорами пана Мелпасса», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що Рада Світового банку з нетерпінням очікує співпраці з паном Мелпасом щодо реалізації угоди «Форвард Погляд» та пакета капіталу, як це визначено в документі «Стале фінансування для сталого розвитку».

Відомо, що кандидатуру Мелпаса, відомого своїми консервативними поглядами, на пост глави банку 6 лютого висунув Дональд Трамп, після того як 1 лютого пост президента організації покинув Джим Ен Кім.