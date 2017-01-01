Новий адвокат хоче розшукати Януковича

Ляшенко повідомив, що спілкується із адвокатами Януковича, зокрема із Віталієм Сердюком

Адвокат, наданий державою, Ігор Ляшенко намагатиметься зв'язатися із колишнім президентом Віктором Януковичем. Про це він заявив у понеділок після закінчення засідання суду. На запитання, як він контактує із Януковичем, Ляшенко сказав: «Наразі я працюю автономно». Він також додав, що буде намагатися найближчим часом зустрітися з