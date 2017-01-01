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    Новий адвокат хоче розшукати Януковича

    Ляшенко повідомив, що спілкується із адвокатами Януковича, зокрема із Віталієм Сердюком
    Адвокат, наданий державою, Ігор Ляшенко намагатиметься зв'язатися із колишнім президентом Віктором Януковичем. Про це він заявив у понеділок після закінчення засідання суду. На запитання, як він контактує із Януковичем, Ляшенко сказав: «Наразі я працюю автономно». Він також додав, що буде намагатися найближчим часом зустрітися з
    • Сьогодні, 17:51
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    <span>Ігор Ляшенко (фото - Facebook)</span>
    Ігор Ляшенко (фото - Facebook)

    Ляшенко повідомив, що спілкується із адвокатами Януковича, зокрема із Віталієм Сердюком

    Адвокат, наданий державою, Ігор Ляшенко намагатиметься зв'язатися із колишнім президентом Віктором Януковичем.

    Про це він заявив у понеділок після закінчення засідання суду.

    На запитання, як він контактує із Януковичем, Ляшенко сказав: «Наразі я працюю автономно».

    Він також додав, що буде намагатися найближчим часом зустрітися з екс-президентом.

    Водночас Ляшенко повідомив, що спілкується із адвокатами Януковича, зокрема із Віталієм Сердюком.

    Як відомо, у понеділок Оболонський районний суд Києва продовжив засідання з розгляду кримінального провадження за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.

    Раніше у понеділок адвокат Януковича Віталій Сердюк приніс до Печерського райсуду Києва на розгляд справи Майдану бруківку, бейсбольні бити і пляшки з нібито «коктейлями Молотова».

    Як відомо, 26 жовтня суд надав нового державного адвоката Ігоря Ляшенка екс-президенту Віктору Януковичу, обвинуваченому у державній зраді.

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