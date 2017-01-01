Новий адвокат хоче розшукати Януковича
- Сьогодні, 17:51
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Ляшенко повідомив, що спілкується із адвокатами Януковича, зокрема із Віталієм Сердюком
Адвокат, наданий державою, Ігор Ляшенко намагатиметься зв'язатися із колишнім президентом Віктором Януковичем.
Про це він заявив у понеділок після закінчення засідання суду.
На запитання, як він контактує із Януковичем, Ляшенко сказав: «Наразі я працюю автономно».
Він також додав, що буде намагатися найближчим часом зустрітися з екс-президентом.
Водночас Ляшенко повідомив, що спілкується із адвокатами Януковича, зокрема із Віталієм Сердюком.
Як відомо, у понеділок Оболонський районний суд Києва продовжив засідання з розгляду кримінального провадження за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.
Як відомо, 26 жовтня суд надав нового державного адвоката Ігоря Ляшенка екс-президенту Віктору Януковичу, обвинуваченому у державній зраді.