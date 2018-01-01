Новий голова Конституційного суду відмовився від держохорони

Шевчук написав заяву про тимчасову відмову від охорони

Новообраний голова Конституційного суду України Станіслав Шевчук написав тимчасову відмову від державної охорони. Про це повідомили у прес-службі Управління державної охорони. «Він (голова КСУ Станіслав Шевчук — ред.) написав офіційну заяву про тимчасову відмову від державної охорони України», — сказали



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Голова КСУ Станіслав Шевчук

Шевчук написав заяву про тимчасову відмову від охорони

Новообраний голова Конституційного суду України Станіслав Шевчук написав тимчасову відмову від державної охорони. Про це повідомили у прес-службі Управління державної охорони.

«Він (голова КСУ Станіслав Шевчук — ред.) написав офіційну заяву про тимчасову відмову від державної охорони України», — сказали у прес-службі.

В УДО пояснили, що відповідно до Закону України «Про охорону органів державної влади України та посадових осіб» особа має право на тимчасову відмову в письмовій формі від особистої охорони, приймаючи на себе повну відповідальність за можливі негативні наслідки цієї дії.

Зазначимо, що у прес-службі Конституційного суду підтвердили цю інформацію.

Нагадаємо, 21 лютого головою Конституційного суду України обрано Станіслава Шевчука.

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