Новий голова Конституційного суду відмовився від держохорони
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Шевчук написав заяву про тимчасову відмову від охорони
Новообраний голова Конституційного суду України Станіслав Шевчук написав тимчасову відмову від державної охорони. Про це повідомили у прес-службі Управління державної охорони.
«Він (голова КСУ Станіслав Шевчук — ред.) написав офіційну заяву про тимчасову відмову від державної охорони України», — сказали у прес-службі.
В УДО пояснили, що відповідно до Закону України «Про охорону органів державної влади України та посадових осіб» особа має право на тимчасову відмову в письмовій формі від особистої охорони, приймаючи на себе повну відповідальність за можливі негативні наслідки цієї дії.
Зазначимо, що у прес-службі Конституційного суду підтвердили цю інформацію.
Нагадаємо, 21 лютого головою Конституційного суду України обрано Станіслава Шевчука.
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