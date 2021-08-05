Новий конфуз на Банковій. Кирило Тимошенко оголосив себе президентом?

Заступник Єрмака оголосив на всю країну, що «йому підпорядкували губернаторів»

Заступник керівника Офісу президента оголосив на всю країну, що це він «керує губернаторами». Кирило Тимошенко в інтерв'ю «Forbes Україна» повідомив, що всі керівники ОДА «тепер в його підпорядкуванні».

Журналісти запитали, як влаштована політична «кухня» на Банковій та про кадрові рішення президента. Зокрема, відповідаючи на запитання про те, за яким принципом визначаються обʼєкти для «Великого будівництва», Тимошенко назвав голову Львівської обладміністрації «своїм підлеглим губернатором».

«Один з моїх підлеглих Максим Козицький, губернатор Львівської області, колись був на обкладинці українського Forbes. І він коли просить субвенції на якісь інфраструктурні проєкти – я йому у відповідь обкладинку Forbes: «Брате, у тебе все нормально в житті, навіщо тобі гроші – ти ж ось олігарх», – розповів заступник Єрмака.

«Коли у мене в підпорядкуванні опинилися губернатори, побудував систему таким чином: хто зробив домашню роботу за своїми інфраструктурними обʼєктами – той отримає гроші. Що входить в домашню роботу? Восени-взимку 2020 року, кожен губернатор мав зібрати документи, оголосити тендер на будівництво, підписати договір і знайти інвесторів. З домашньою роботою губернатор може приходити до нас за додатковими грошима в рамках «Великого будівництва». Деякі губернатори погано справляються, тому і міняємо їх час від часу», – заявив Тимошенко.

Зазначимо, що згідно з Конституцією України голови місцевих державних адміністрацій при здійсненні своїх повноважень відповідальні перед президентом і Кабінетом міністрів, підзвітні та підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня.

Нагадаємо, нещодавно колишня прессекретарка Зеленського Юлія Мендель випустила книгу, в якій є така цитата: «Єрмак – друга особа в державі». Цю тезу українська спільнота піддала нищівній критиці, адже за Конституцією друга особа в державі після президента – це спікер парламенту.

Згодом радник Банкової слідом за Мендель констатував: Єрмак – друга людина після Зеленського.