Офіс президента взяв на роботу Притулу, щоб він мінусував Кличка, – експерт

Офіс президента став новою опорою для Сергія Притули?

Шоумен Сергій Притула після розвалу «Голосу» почав співпрацю з Офісом президента, він критикує Кличка в обмін на політичні перспективи у провладній партії. Таку думку висловив політичний експерт Олексій Голобуцький на своїй сторінці у фейсбук

«Політична кар’єра шоумена Сергія Притули обірвалась так само раптово, як і почалась. Спочатку його посунули з політради «Голосу», а потім і вся партія накрилась шматочком туалетного паперу із заявою про вихід з лав політсили. Тим не менше, Притула не схотів

залишатись безпритульним. Тож довелося до когось притулятись. А Офіс президента видався надійною опорою. Угода стандартна: медійний Притула активно лиє бруд на Кличка в обмін на політичні перспективи. Які саме – буде зрозуміло вже зовсім скоро. Але

очевидно, що шоумен віднайшов своє політичне майбутнє у партії влади», – написав Голобуцький.

Він зазначив, що Офіс президента продовжує шукати способи зашкодити іміджу Віталія Кличка. «Схоже, на Банковій зовсім не готові визнати провал спецоперації проти Кличка, хоча більшість «гучних» справ розвалюються, а рейтинги довіри до мера столиці вперто не

падають, навіть навпаки. Принаймні, в ОП дійшли правильного висновку, що обширна ботоферма ніяких результатів не приносить. Майбутнє Притули передбачуване: використають і… Більше цікаво, що ще там вигадають на айкосних нарадах проти Кличка.

Іноді люди на межі відчаю вдаються до креативних варіантів», – підсумував Голобуцький.

Нагадаємо, нещодавно колишній кандидат у мери Києва та шоумен Сергій Притула приїхав до Львова та сфотографувався біля Ратуші у центрі міста. «А Андрій Садовий вийде? А м'яча скинете? Привіт, Львів!», – написав Притула у Facebook та відмітив у пості міського голову Львова Андрія Садового. Останній не став відмовчуватися та дозволив Притулі «трохи покерувати» Львовом, поки він перебуває у Києві.