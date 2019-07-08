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    Новий прем'єр Греції склав присягу

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    Кіріакос Міцотакіс 8 липня склав присягу прем'єр-міністра - Новий прем'єр Греції склав присягу
    Кіріакос Міцотакіс 8 липня склав присягу прем'єр-міністра

    Новий прем'єр також отримав мандат на формування наступного уряду

    Лідера партії «Нова демократія» Кіріакос Міцотакіс в понеділок склав присягу прем'єр-міністра країни після перемоги на вчорашніх виборах.

    Про це повідомляє Protothema.

    Міцотакіс був приведений до присяги в полудень перед президентом Республіки. На церемонії були присутні його дружина і троє дітей.

    Після церемонії і до підписання протоколу про присягу новий прем'єр-міністр провів коротку бесіду з президентом Прокопісом Павлопулосом.

    Новий прем'єр також отримав мандат на формування наступного уряду. Голосування за вотум довіри в новому парламенті призначено на 21 липня.

    «Нова демократія» на виборах отримала 39,8% голосів і може розраховувати на абсолютну більшість в парламенті - 158 з 300 місць з урахуванням 50 додаткових мандатів, які, згідно з грецьким виборчим правом, отримує переможець виборів.

    Друге місце з результатом 31,5% голосів посіла ліва партія СІРІЗА Алексіса Ципраса, який керував урядом останні п’ять років.

    вибори Греція партії уряд
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