Росія заявляє про намір відновити Керченський міст, автомобільна частина якого зазнала масштабних руйнувань після української операції. На виготовлення та встановлення попередньої арки пішло близько двох років, а її заміна в умовах війни може стати ще складнішим завданням. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на американське видання The New York Times.

Чому відновлення мосту може затягнутися

Зруйнована сталева арка була одним із найскладніших елементів Керченського мосту. Її довжина становила 227 м. Конструкція проходила над судноплавним каналом і підіймала автомобільне полотно більш ніж на 30 м над водою. Завдяки цьому великі вантажні судна могли проходити між Чорним та Азовським морями.

Арку встановили у жовтні 2017 року. Її виготовлення та монтаж вимагали кількох послідовних етапів, які тривали майже два роки.

Спочатку сталеві компоненти протягом кількох місяців виробляли на заводі у Воронежі. Потім їх приблизно 11 місяців зварювали на спеціальному монтажному майданчику неподалік протоки. Готову конструкцію спустили на воду за допомогою катамаранів-понтонів. Ще кілька місяців знадобилося, щоб з'єднати арку з рештою мосту та прокласти автомобільне полотно.

Професор цивільного будівництва Університету Халіфи в Абу-Дабі Андреас Каппос вважає, що відновлення автомобільного руху може зайняти близько двох років.

«Близько двох років – це розумний термін для відновлення руху автомобільним мостом», – зазначив науковець.

Водночас такий прогноз справджуватиметься лише за певних умов. Будівництво не повинно перериватися через нові українські удари, а опори, на яких трималася арка, не мають зазнати серйозних пошкоджень.

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Росії доведеться спочатку розібрати завали

Окремою проблемою стане прибирання уламків зруйнованої конструкції. За оцінками фахівців, навіть цей етап може виявитися складним через особливості аркового прольоту.

Інженер-консультант Дональд Дузенберрі, який досліджує причини обвалення мостів, звернув увагу на відмінність цієї конструкції від звичайних мостових секцій. Арковий проліт має особливу будову, тому його демонтаж і заміна потребуватимуть спеціальних інженерних рішень.

Додаткові труднощі виникнуть, якщо під час атаки постраждали опори. Тоді Росії доведеться не лише встановлювати нову арку, а й ремонтувати несучі елементи споруди.

У середу, 18 листопада, Росія направила до місця ураження кілька суден. Серед них є корабель, який потенційно можуть використовувати для розчищення завалів. Про це свідчать дані сервісу відстеження суден VesselFinder, на які посилається The New York Times.

Це вже четверта атака на переправу

Нинішнє руйнування стало четвертим випадком, коли Україні вдалося завдати удару по Керченському мосту. Попередні атаки також пошкоджували споруду, однак тоді ремонтні роботи тривали кілька місяців. Цього разу масштаб руйнувань значно більший, адже знищено найскладнішу частину автомобільної конструкції.

Перший удар по мосту стався 8 жовтня 2022 року. Тоді вибух вантажівки пошкодив автомобільні прольоти та спричинив пожежу на залізничній частині. У липні 2023 року українські морські дрони Sea Baby атакували опори переправи. У червні 2025 року СБУ провела підводну операцію, під час якої було пошкоджено опори мосту. Про перебіг попередніх операцій повідомляла Служба безпеки України.

Попри складність відновлення, Москва, ймовірно, спрямує на цей проєкт значні ресурси. Керченський міст має для Володимира Путіна не лише транспортне, а й символічне значення – він став одним із головних інфраструктурних проєктів, покликаних закріпити російську окупацію Криму.

Водночас навіть наявність коштів і технічних можливостей не гарантує успішного завершення робіт. Нові українські атаки можуть перешкодити відбудові переправи або знову пошкодити конструкції, які Росія намагатиметься відновити. Саме відсутність нових ударів є однією з ключових умов дворічного прогнозу, наведеного американськими фахівцями.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що після руйнування автомобільної арки Керченського мосту під загрозою опинилося й судноплавство через протоку. Уламки конструкції можуть перешкоджати проходженню суден між Чорним та Азовським морями. Військовий моряк у відставці Павло Лакійчук припустив, що розчищення фарватеру може зайняти кілька місяців.