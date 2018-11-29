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    Новий президент Грузії розповіла, що думає про співпрацю з Росією

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    Новий президент Грузії розповіла, що думає про співпрацю з Росією

    Саломе Зурабішвілі пояснила, чому наразі Росії не світить співпраця з Грузією

    Саломе Зурабішвілі, яка виграла президентські вибори в Грузії, не вважає, що зараз час співпрацювати з Росією. Про це вона розповіла в інтерв'ю Російській службі Бі-бі-сі.

    «Не думаю, що, поки Росія поводиться так, як зараз, з урахуванням того, що відбувається на лінії окупації, де викрадають людей, і ця лінія рухається вглиб нашої території, все ближче до Тбілісі... З урахуванням того, як Росія зараз веде себе по відношенню до України, не думаю, що все це означає, що ми можемо прямо зараз перейти до співпраці», - заявила Зурабішвілі.

    Водночас вона сказала, що Грузія займає проєвропейську позицію, і в разі, якщо західні партнери країни в особі Європи і Америки почнуть діалог з Росією, тоді, звичайно, Грузія не залишиться в стороні.

    Як відомо, Грузія неодноразово звинувачувала Росію у викраденні людей на лінії розмежування з Південною Осетією, яку Росія визнає незалежною державою, а Грузія вважає частиною своєї території. Крім Росії, незалежність Південної Осетії визнають лише п'ять держав-членів ООН.

    Раніше повідомлялося, що Саломе Зурабішвілі, яку підтримує правляча партія «Грузинська мрія», виграла вибори президента Грузії.

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