Новий президент Грузії розповіла, що думає про співпрацю з Росією



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Саломе Зурабішвілі пояснила, чому наразі Росії не світить співпраця з Грузією

Саломе Зурабішвілі, яка виграла президентські вибори в Грузії, не вважає, що зараз час співпрацювати з Росією. Про це вона розповіла в інтерв'ю Російській службі Бі-бі-сі.

«Не думаю, що, поки Росія поводиться так, як зараз, з урахуванням того, що відбувається на лінії окупації, де викрадають людей, і ця лінія рухається вглиб нашої території, все ближче до Тбілісі... З урахуванням того, як Росія зараз веде себе по відношенню до України, не думаю, що все це означає, що ми можемо прямо зараз перейти до співпраці», - заявила Зурабішвілі.

Водночас вона сказала, що Грузія займає проєвропейську позицію, і в разі, якщо західні партнери країни в особі Європи і Америки почнуть діалог з Росією, тоді, звичайно, Грузія не залишиться в стороні.

Як відомо, Грузія неодноразово звинувачувала Росію у викраденні людей на лінії розмежування з Південною Осетією, яку Росія визнає незалежною державою, а Грузія вважає частиною своєї території. Крім Росії, незалежність Південної Осетії визнають лише п'ять держав-членів ООН.

Раніше повідомлялося, що Саломе Зурабішвілі, яку підтримує правляча партія «Грузинська мрія», виграла вибори президента Грузії.