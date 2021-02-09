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    Вперше за 11 років: Єврокосмос шукає нових астронавтів

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    <span>Астронавт ЄКА Томас Песке за межами Міжнародної космічної станції</span> - Вперше за 11 років: Єврокосмос шукає нових астронавтів
    Астронавт ЄКА Томас Песке за межами Міжнародної космічної станції
    Фото: esa.int

    Вакансії відкриють 31 березня і набір в космонавти триватиме до 28 травня

    Європейське космічне агентство вперше за 11 років оголосило про набір нових астронавтів.

    Про це йдеться на сайті ЄКА.  

    Вакансії обіцяють відкрити 31 березня й розпочати з них зміну поколінь в агентстві. Представити вакансії обіцяють 16 лютого на віртуальній пресконференції.

    «Щоб піти далі, ніж будь-коли раніше, нам потрібно дивитися ширше, ніж будь-коли раніше. Цей процес прийому на роботу - перший крок, і я з нетерпінням чекаю можливості спостерігати за розвитком агентства у всіх областях дослідження космосу та інновацій разом з нашими міжнародними партнерами в найближчі роки», – заявив генеральний директор Європейського космічного агентства Ян Вернер.

    В ЄКС закликали активно подавати заявки усіх бажаючих, особливо жінок, оскільки хочуть досягнути гендерної рівності серед астронавтів. Також там зазначають, що на інші вакансії готові приймати людей з інвалідністю.

    Вакансії космонавтів будуть відкриті до 28 травня. Їх можна подати на сайті ESA Career. Процес відбору астронавтів пройде у шість етапів. В Єврокосмосі хочуть відібрати найкращих до жовтня 2022 року.

    Європейське космічне агентство – міжнародна організація, що займається здійсненням спільних космічних досліджень, а також практичним використанням штучних супутників. Заснована 30 травня 1975 року. Штаб-квартира Агентства знаходиться в Парижі. ESA має штат близько 2000 працівникiв, а її річний бюджет, станом на 2016 рік, дорівнював близько 5,25 мільярдiв евро.

    Теги: Європа космонавти технології космос наука робота
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