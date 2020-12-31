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    Економіка та фінанси

    Біткоїн досяг нового історичного максимуму

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    У грудні вартість біткоїна стрімко зросла - Біткоїн досяг нового історичного максимуму
    У грудні вартість біткоїна стрімко зросла
    Фото з відкритих джерел

    Вартість одного біткоїна зросла до $29 тисяч

    Вартість біткоїна під час вперше за час існування криптовалюти під час торгів перевищила $29 тисяч.

    На початок доби 31 грудня вартість одного біткоїна склала $29,05 тисяч. Згодом ціна трохи знизилась і станом на 9 ранку складає $28,9 тис.

    Про це свідчать дані криптовалютной біржі Coindesk.

    Дані криптовалютной біржі Coindesk
    Дані криптовалютной біржі Coindesk

    В ході торгової сесії біткоїн подорожчав більш, ніж на 5%.

    Із початку грудня вартість криптовалюти збільшилася приблизно на 50%.

    На початку 2019 року за одиницю криптовалюти пропонували менше $5 тис, але вже влітку вартість перевалила за $10 тис і після чергового падіння на початку 2020 року почала впевнено зростати. 16 грудня стало відомо, що біткоїн знову почав торгуватися дорожче $20 тис. 20 грудня вартість криптовалюти вперше перевищила 24 тисячі доларів.

    Хоча біткоїн залишається нестабільним та ризиковим віртуальним активом, залишається все менше аргументів за те, щоб його ігнорувати. Інші криптовалюти також впевнено зростають, зокрема Ethereum піднявся до $600 за одиницю. Загалом на сьогоднішній день капіталізація ринку криптовалют складає $600 млрд.

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    Теги: курс валют Біткоїн криптовалюта
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