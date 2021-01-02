Курс біткоїна вперше наблизився до $30 тисяч

У цілому з початку доби валюта подорожчала на поточний момент на 6 відсотків

Вартість криптовалюти перевищила понад 30 тисяч доларів

Курс криптовалюти Bitcoin у суботу, 2 грудня, вдруге встановив історичний максимум. Про це свідчать дані торгів на криптовалютної біржі Coindesk.

У цілому з початку доби валюта подорожчала на поточний момент на 6 відсотків.

Експерти наголошують, що на частку біткоїна припадає приблизно 71,1% всього глобального ринку криптовалют.

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На початку 2020 року вартість біткоїна становила вісім тисяч доларів. Потім курс криптовалюти впав у два рази, а стабільне зростання почалося восени.

Нагадаємо, що 31 грудня, біткоїн досяг нового історичного максимуму.