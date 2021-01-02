Курс біткоїна вперше наблизився до $30 тисяч
У цілому з початку доби валюта подорожчала на поточний момент на 6 відсотків
Вартість криптовалюти перевищила понад 30 тисяч доларів
Курс криптовалюти Bitcoin у суботу, 2 грудня, вдруге встановив історичний максимум. Про це свідчать дані торгів на криптовалютної біржі Coindesk.
У цілому з початку доби валюта подорожчала на поточний момент на 6 відсотків.
Експерти наголошують, що на частку біткоїна припадає приблизно 71,1% всього глобального ринку криптовалют.
На початку 2020 року вартість біткоїна становила вісім тисяч доларів. Потім курс криптовалюти впав у два рази, а стабільне зростання почалося восени.
Нагадаємо, що 31 грудня, біткоїн досяг нового історичного максимуму.