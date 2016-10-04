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    Новий вугільний король Кропачов розказав, чим володіє

    Кропачов поскаржився на великі втрати після окупації Донецької та Луганської областей
    Бізнесмен Віталій Кропачов, якого ЗМІ називають «неофіційним куратором державного вугільного сектору», в інтерв’ю «Главкому» перерахував свої активи. «Малий актив - це «Краснолиманка» (шатха «Краснолиманська»). Є нафтовий бізнес і дві газові компанії: МТС і РТС (ТОВ
    • Сьогодні, 09:05
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    Віталій Кропачов
    Віталій Кропачов

    Кропачов поскаржився на великі втрати після окупації Донецької та Луганської областей

    Бізнесмен Віталій Кропачов, якого ЗМІ називають «неофіційним куратором державного вугільного сектору», в інтерв’ю «Главкому» перерахував свої активи.

    «Малий актив - це «Краснолиманка» (шатха «Краснолиманська»). Є нафтовий бізнес і дві газові компанії: МТС і РТС (ТОВ «Міжрегіональна газова компанія» і ТОВ «Реконструкція технологічних свердловин», - «Главком»). Вони не робочі, це площі.  Плюс фабрики», - зазначив він.

    Кропачов також поскаржився, на великі втрати після окупації Донецької та Луганської областей: «Я думаю, десь в районі мільярда». На окупованих територіях у нього, за його словами, лишилися «нерухомість, фабрики, заводи».

    Як повідомлялось, Кропачов також розказував, що перший поштовх у бізнес йому дали впливові земляки. «Були люди, були певні «цеховики», Царство їм Небесне. Це були поважні люди, які жили у скрутні часи, це були батьки моїх товаришів. Ми спілкувалися, вони мене познайомили з елітою міста, і це вплинуло на моє становлення», - сказав він.

    Детальніше читайте в інтерв’ю Віталія Кропачова «Главкому»

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