Новий вугільний король Кропачов розказав, чим володіє

Кропачов поскаржився на великі втрати після окупації Донецької та Луганської областей

Бізнесмен Віталій Кропачов, якого ЗМІ називають «неофіційним куратором державного вугільного сектору», в інтерв’ю «Главкому» перерахував свої активи. «Малий актив - це «Краснолиманка» (шатха «Краснолиманська»). Є нафтовий бізнес і дві газові компанії: МТС і РТС (ТОВ



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Віталій Кропачов

Кропачов поскаржився на великі втрати після окупації Донецької та Луганської областей

Бізнесмен Віталій Кропачов, якого ЗМІ називають «неофіційним куратором державного вугільного сектору», в інтерв’ю «Главкому» перерахував свої активи.

«Малий актив - це «Краснолиманка» (шатха «Краснолиманська»). Є нафтовий бізнес і дві газові компанії: МТС і РТС (ТОВ «Міжрегіональна газова компанія» і ТОВ «Реконструкція технологічних свердловин», - «Главком»). Вони не робочі, це площі. Плюс фабрики», - зазначив він.

Кропачов також поскаржився, на великі втрати після окупації Донецької та Луганської областей: «Я думаю, десь в районі мільярда». На окупованих територіях у нього, за його словами, лишилися «нерухомість, фабрики, заводи».

Як повідомлялось, Кропачов також розказував, що перший поштовх у бізнес йому дали впливові земляки. «Були люди, були певні «цеховики», Царство їм Небесне. Це були поважні люди, які жили у скрутні часи, це були батьки моїх товаришів. Ми спілкувалися, вони мене познайомили з елітою міста, і це вплинуло на моє становлення», - сказав він.

Детальніше читайте в інтерв’ю Віталія Кропачова «Главкому»

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