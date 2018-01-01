Вугільний король Кропачов назвав тих, кому вдячний за свій успішний бізнес
- Сьогодні, 17:05
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Кропачов назвав імена народних депутатів, які входять до його кола спілкування
Бізнесмен Віталій Кропачов, якого ЗМІ називають «неофіційним куратором державного вугільного сектору», підтвердив, що знайомий із спілкується з міністром енергетики Ігорем Насаликом.
«Я це роблю, починаючи з 1996 року, з першого реформування вугільної галузі, коли ще був міністром Сергій Васильович Поляков (міністр вугільної промисловості України, 1995-96 рр., - «Главком»). Він, як і Корзун (Анатолій Корзун, заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості України – «Главком»), виходець з міста Торез, наш колишній мер)», - зазначив бізнесмен в інтерв’ю «Главкому».
Крім того, Кропачов назвав імена народних депутатів, які входять до його кола спілкування.
«Я спілкуюсь з Мосійчуком (Ігор Мосійчук, народний депутат від Радикальної Партії Олега Ляшка – «Главком) дуже часто… Часто спілкувався з Антоном Геращенком (народний депутат, фракція «Народний фронт»). З Ляшком спілкувався. І досі спілкуюсь», - зазначив він.
Крім того, Кропачов також зізнався, що спілкується з главою фракції Блоку Петра Порошенка Артуром Герасимовим.
Водночас бізнесмен спростовую, що часто спілкується з впливовим парламентарем БПП і бізнес-партнером президента Петра Порошенка Ігорем Кононенком: «Я востаннє зустрічався з Кононенком на дні народженні міністра (мова про Насалика, - «Главком»). Ми там не розмовляли, просто побачились», - сказав він.
Кропачов також зауважив, що перший поштовх у бізнес йому дали впливові земляки.
«Були люди, були певні «цеховики», Царство їм Небесне. Це були поважні люди, які жили у скрутні часи, це були батьки моїх товаришів. Ми спілкувалися, вони мене познайомили з елітою міста, і це вплинуло на моє становлення», - сказав він.
Детальніше читайте в інтерв’ю Віталія Кропачова «Главкому»
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