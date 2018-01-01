Вугільний король Кропачов назвав тих, кому вдячний за свій успішний бізнес

Кропачов назвав імена народних депутатів, які входять до його кола спілкування

Бізнесмен Віталій Кропачов, якого ЗМІ називають «неофіційним куратором державного вугільного сектору», підтвердив, що знайомий із спілкується з міністром енергетики Ігорем Насаликом. «Я це роблю, починаючи з 1996 року, з першого реформування вугільної галузі, коли ще був міністром Сергій Васильович Поляков (міністр вугільної



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Віталій Кропачов

Кропачов назвав імена народних депутатів, які входять до його кола спілкування

Бізнесмен Віталій Кропачов, якого ЗМІ називають «неофіційним куратором державного вугільного сектору», підтвердив, що знайомий із спілкується з міністром енергетики Ігорем Насаликом.

«Я це роблю, починаючи з 1996 року, з першого реформування вугільної галузі, коли ще був міністром Сергій Васильович Поляков (міністр вугільної промисловості України, 1995-96 рр., - «Главком»). Він, як і Корзун (Анатолій Корзун, заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості України – «Главком»), виходець з міста Торез, наш колишній мер)», - зазначив бізнесмен в інтерв’ю «Главкому».

Крім того, Кропачов назвав імена народних депутатів, які входять до його кола спілкування.

«Я спілкуюсь з Мосійчуком (Ігор Мосійчук, народний депутат від Радикальної Партії Олега Ляшка – «Главком) дуже часто… Часто спілкувався з Антоном Геращенком (народний депутат, фракція «Народний фронт»). З Ляшком спілкувався. І досі спілкуюсь», - зазначив він.

Крім того, Кропачов також зізнався, що спілкується з главою фракції Блоку Петра Порошенка Артуром Герасимовим.

Водночас бізнесмен спростовую, що часто спілкується з впливовим парламентарем БПП і бізнес-партнером президента Петра Порошенка Ігорем Кононенком: «Я востаннє зустрічався з Кононенком на дні народженні міністра (мова про Насалика, - «Главком»). Ми там не розмовляли, просто побачились», - сказав він.

Кропачов також зауважив, що перший поштовх у бізнес йому дали впливові земляки.

«Були люди, були певні «цеховики», Царство їм Небесне. Це були поважні люди, які жили у скрутні часи, це були батьки моїх товаришів. Ми спілкувалися, вони мене познайомили з елітою міста, і це вплинуло на моє становлення», - сказав він.

Детальніше читайте в інтерв’ю Віталія Кропачова «Главкому»

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